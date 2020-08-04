Депутат городской думы Барнаула Оксана Молодых прокомментировала ситуацию с главой Октябрьского района Вячеславом Новиковым. Парламентарий опубликовала пост в своем Telegram-канале.
"Лето для высокопоставленного лица проходит под соусами судебных разбирательств, плохого самочувствия и госпитализации. Для главы района города Барнаула непозволительная роскошь вести такую насыщенную жизнь по этим направлениям. Фракция СР, безусловно, желает Вячеславу Григорьевичу скорого выздоровления, но тем не менее предлагаем подумать о добровольном сложении полномочий. Возможность изменения судебного решения об административном аресте оцениваю как маловероятную. Ситуация продолжительное время не позволяет главе работать и нести ответственность за район", – написала Молодых.
Как уже сообщал amic.ru, 19 июля в Крутихинском районе Новикова остановили автоинспекторы. Чиновник находился за рулем своего кроссовера незаконно. Ранее главу Октябрьского района Барнаула лишили водительских прав и оштрафовали из-за отказа пройти медосвидетельствование.
Новиков объяснил, что почувствовал себя плохо и решил самостоятельно отправиться за медпомощью. Суд эти аргументы не убедили: чиновника признали виновным и назначили арест на 10 суток.
У Новикова было 10 дней, чтобы обжаловать постановление суда, чем он и воспользовался. Однако ни на первое, ни на второе заседание по своей жалобе чиновник так и не явился.
Комментарии
Согласна полность!!!
Как бы хорошо он выглядел на коленях на полигоне КОММУНАРКА!!!
Депутат барнаульской Думы предложила Вячеславу Новикову сложить полномочия
Да зачем ему это, ну бухает и за рулем бухой ездить, но кто сейчас не любит ездить и бухать
у оксаны видимо не такая насыщенная личная жизнь
З-зависть
Да, Оксана очень страдает, что пьяная за рулем не ездит и 10 суток ей не светит
франку некогда
он своего 27 летнего оболтуса в кадастр пристроил на бюджетные деньги
может новиков думает, что его отсутствие не заметят?
Он ещё до сих пор на бюджетной зарплате ? Пьяный попался , второй раз отягчающее, что ещё надо? На митинги выйти как в Хабаровске? Достали уже!!
10 маловато
Так может ей обратиться с запросом к работодателю Новикова а не взывать к тому,чего нет?
Не дождалась, пока Томенко смелости наберется чтобы хоть во что-то происходящее в Барнауле вмешаться
Молодец Оксана
побольше бы таких в думу
она одна из не многих рискнувших высказывать свой голос наперекор диктуемой политике
а это дорогого стоит
Привет тебе из прошлого, ты молодец!