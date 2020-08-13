Чиновники продолжают бороться за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести"

Местные власти продолжат бороться за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести", рассказали в Telegram-канале мэрии.
После окончания голосования администрация начала искать документы, подтверждающие трудовой героизм барнаульцев в годы войны.
К концу июля удалось собрать свыше 300 листов архивных документов, по которым выяснилось, что порядка 15% населения города в 1945 году получили медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".
Сейчас записи, подтверждающие трудовой героизм барнаульцев, передали в АКЗС. Документы станут основанием для экспертизы Российской академии наук, а в последующем и предложения о присвоении звания краевой столице.
Напомним, что голосование по присвоению городам Алтайского края звания "Город трудовой доблести" проходило с 25 июня по 1 июля вместе с плебисцитом по поправкам в Конституцию. В итоге, несмотря на победу Барнаула, 2 июля Владимир Путин поддержал предложение дать звание сразу 20 городам России, среди которых нет ни одного из Алтайского края.
Комментарии
Без чиновников известно что Барнаул город доблести.
"Выяснилось"
"Чиновники продолжают бороться"
Кто придумывает такие идиотские заголовки для репортажей?
В этот раз хотя бы без ошибок в орфографии....обошлось
Главное , чтобы жертвою не стали в борьбе - щёки надувать противопоказано.
А это звание что-нибудь конкретное и полезное даст горожанам или это очередная бесполезная ачивка типа медали "За возвращение Крыма"?
Эта борьба-имитация работы чиновников.
Других то задач НЕТ!
Это просто будет аццкая битва! Даешь звание! Мы бросаем самых лучших своих чиновников в эту битву! Да будет с вами отцы сила!
ВЕЧНАЯ СЛАВА-ЭТИМ "БОРЦАМ"
у капиталистов есть трудовая доблесть? не слышал
Томенко,Романенко,,,,,Майдан какой то
13.08.2020 16:50
точный
у капиталистов есть трудовая доблесть? не слышал
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Звание Героя Труда Российской Федерации учреждено президентом России В. В. Путиным 29 марта 2013 года Указом № 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации».
* понимается как Герой капиталистического труда.