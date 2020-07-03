Ни один из городов Алтайского края не получил звание "Город трудовой доблести"

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" сразу 20 городам России, сообщает РИА "Новости".
По словам российского лидера, речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.
Примечательно, что в Алтайском крае на этот статус претендовали сразу четыре города — Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Однако ни один из них в озвученном Путиным списке не оказался.
Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести", увековечивающее подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, Владимир Путин учредил в марте 2020 года.
Комментарии
,,окончен бал,потухли свечи".
начинаем всЁ с нуля