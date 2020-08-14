СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к населению Белоруссии

Президент Белоруссии готовит срочное обращение к народу Белоруссии, сообщает в Twitter "Коммерсантъ FM" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт.
О чем именно пойдет речь, издание не уточняет. Вероятно, обращение будет связано с результатами президентских выборов и массовыми протестами населения.
Ранее amic.ru писал, что столкновения правоохранителей с протестующими прошли из-за недовольства последних оглашенными результатами президентских выборов. В результате погиб один человек, а число пострадавших превышает 250 человек.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Участники акций протеста считают итоги фальсифицированными.
Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу — Пресс-секретарь Эйсмонт.— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) August 13, 2020
Комментарии
Он уже хромая утка - именно из-за экзекуции собственного населения в ночь после выборов. Люди не простят.
Не дождётесь....
Говорили батьке - подпишись под созданием союзного государства. Не захотел. Ну теперь расхлебывай. Реально некуда бежать
Пора Лукашенке санкции вводить в отношении США за вмешательство в выборы.
США годами ищут несуществующее вмешательство РФ в их выборы, а сами открыто финансируют перевороты по всему миру
Что бы он не сказал народ не станет его слушать. Хотя нет. Фраза "Я устал, я ухожу" будет встречена бурными аплодисментами. Но вот только не факт что после того, что он натворил дадут далеко уйти