Пятница, 14 Август, 09:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,61
€ 87,04
23°

907758 +0
Обь
146см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к населению Белоруссии

, ИА "Амител"
Содержание будущей речи президента пока не разглашают
Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии готовит срочное обращение к народу Белоруссии, сообщает в Twitter "Коммерсантъ FM" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт.

О чем именно пойдет речь, издание не уточняет. Вероятно, обращение будет связано с результатами президентских выборов и массовыми протестами населения.

Ранее amic.ru писал, что столкновения правоохранителей с протестующими прошли из-за недовольства последних оглашенными результатами президентских выборов.  В результате погиб один человек, а число пострадавших превышает 250 человек.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Участники акций протеста считают итоги фальсифицированными.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.08.2020 08:41
CALIBR

Он уже хромая утка - именно из-за экзекуции собственного населения в ночь после выборов. Люди не простят.

14.08.2020 08:42
ППШариков

Не дождётесь....

14.08.2020 08:48
- гость -

Говорили батьке - подпишись под созданием союзного государства. Не захотел. Ну теперь расхлебывай. Реально некуда бежать

14.08.2020 08:58
- гость -

Пора Лукашенке санкции вводить в отношении США за вмешательство в выборы.
США годами ищут несуществующее вмешательство РФ в их выборы, а сами открыто финансируют перевороты по всему миру

14.08.2020 09:01
- гость -

Что бы он не сказал народ не станет его слушать. Хотя нет. Фраза "Я устал, я ухожу" будет встречена бурными аплодисментами. Но вот только не факт что после того, что он натворил дадут далеко уйти

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
09:00
Вспышку чумы у животных зафиксировали в Республике Алтай 0
08:48
Отечественные врачи рассказали о недоверии к российской вакцине от коронавируса 0
08:35
СМИ: Лукашенко готовит срочное обращение к населению Белоруссии 5
08:20
Уроженка Барнаула, которую подозревают в расчленении рэпера, пожаловалась на угрозы 0
08:04
Как в Индии. Жителям Змеиногорска мешают коровы на улицах города 0
07:47
Экс-главного инженера алтайского ДСУ признали виновным в получении взятки в 130 тысяч 1
07:32
"Все сложнее держаться на дубинках и водометах". Политолог о протестах в Белоруссии 12
07:19
Кардиолог назвал признаки приближающейся смерти 6
07:03
Прокуратура заставила алтайский сельсовет оплатить детский труд 1
06:48
Партию опасных дынь и арбузов пытались провезти в Алтайский край 4
06:32
Романтика нетронутой природы. Как отдыхали в Горном Алтае в СССР 8
06:17
Мало половин. Как Минтруд планирует изменить размер выплат на детей? 1
06:01
Туманы, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 14 августа 0
23:42
Такой день. Новый руководитель БГЭС и избиение детей в Барнауле 0
23:11
Google собирается создать самую большую сеть оповещения о землетрясениях 0
22:45
В Рубцовске отменили режим повышенной готовности из-за проблем с мусором 0
22:04
Адвокат Ефремова "нашел" его после пропажи из Боткинской больницы 1
21:48
Стало известно, какие страны могут возобновить авиасообщение с Россией с 1 сентября 0
21:09
Вооруженные люди пришли в офис "Яндекса" в Минске 1
20:48
Пожар произошел в административном здании в Барнауле 0
20:09
Дождливая и ветреная погода сохранится в Алтайском крае 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 137 0
19:10
Дочь российского губернатора задекларировала доход в два раза больше отца 14
18:49
Водителю, который устроил ДТП с двумя погибшими на Алтае, предъявили обвинение 0
18:04
"Не превращайтесь в зверей!" Гарик Харламов возмутился происходящим в Белоруссии 7
17:53
Суд оставил под арестом директора турбазы, на которой погибла семья Кременских 3
17:45
Выяснилось, почему затягивается дело об убийстве экс-директора алтайского "Наследия" 1
17:32
Избиения, аресты и женщины в белых одеждах. Что сейчас происходит в Белоруссии? 17
17:20
В мэрии Барнаула назвали фитнес-центры, которым можно работать 2
17:07
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире 1
16:55
В Европарламенте призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии 16
16:43
Более 16 тысяч семей в Алтайском крае получили региональный маткапитал 0
16:31
На участников ночного автофлешмоба в Барнауле составили несколько протоколов 8
16:19
Чиновники продолжают бороться за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести" 15
16:06
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 7
15:54
"Нива" встала на крышу в результате ДТП в Барнауле 10
15:41
Барнаульскую горэлектросеть возглавил новый руководитель 1
15:30
Россиянина приговорили к исправительным работам за изнасилование маленькой дочери 6
15:18
Методы борьбы с бедностью в Алтайском крае отработают на Алейске и Новоалтайске 11
15:09
В России вновь выявили более пяти тысяч случаев заражения COVID-19 0
14:57
В Бийске росгвардеец спас тонущего в реке мальчика 1
14:43
В Белоруссии вновь начались акции мирного протеста 24
14:31
В Сети появился список фильмов с реальными постельными сценами 4
14:20
Ученые выявили зависимость между группой крови и риском заражения коронавирусом 2
14:06
Не день таксиста. Toyota вылетела на трамвайные пути в Барнауле 3
13:54
Прокуратура проверяет информацию об избиении детей в Барнауле 6
13:42
США могут ввести санкции против Белоруссии 50
13:29
В Бийске ищут инвестора для ремонта "детской площадки Натальи Водяновой" 4
13:16
В Барнауле столкнулись такси и междугородний автобус 3
13:05
Безопасность в один клик. Как защитить личные данные без логина и пароля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.