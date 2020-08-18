Министр энергетики РФ Александр Новак заразился коронавирусом

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.
Об инфицировании чиновника рассказал премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.
В самом министерстве уточнили, что глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно. Сейчас он чувствует себя хорошо и планирует принять участие в заседании мониторинового комитета ОПЕК+, которое пройдет 19 августа по видеосвязи.
Новак принимал участие в поездке главы правительства Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, однако из-за заболевания закончил ее досрочно и вернулся в Москву.
Напомним, что коронавирусом переболел уже целый ряд политических деятелей России. COVID-19 перенесли премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Минстроя Владимир Якушев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и другие.
Комментарии
Наконец то!!!
Ну, исходя из статьи, человек болеет бессимптомно, но всё же он заражен. А это значит, что ему делали тест, хотя симптомов у него вообще не наблюдается. Очень интересная страна. Кому-то без симптомов делают тест, а кому-то не делают даже при контакте.