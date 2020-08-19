Ученые прибыли к очагу чумы в Горном Алтае

Научные сотрудники противочумных институтов прибыли в Республику Алтай, где зафиксировали чумную эпизоотию на плато Укок и даже перестали пускать туда туристов.
Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, специалисты проведут плановое обследование природного очага чумы в Кош-Агачском районе.
В ведомстве уточнили, что главные цели делегации – исследование территории природного очага чумы, проведение полевой дезинсекции, поселковой дератизации и дезинсекции, учет численности носителей и переносчиков, отбор проб материалов на исследование и разъяснительная работа с населением по профилктике чумы. Особое внимание уделят плато Укок.
"Эпидемические отряды работают в очаге, сменяя друг друга, на протяжении всего эпизоотического сезона. В связи с тем, что природный очаг чумы в Кош-Агачском районе является одним из наиболее активных в Российской Федерации, ежегодно в работе по его исследованию принимают участие сотрудники научно-исследовательских противочумных институтов со всей России", — уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, в 2020 году сотрудниками Алтайской противочумной станции выявлены чумные эпизоотии на пяти участках: окрестности озер Зерлюколь-Нур и Каракуль; Средина Чаган-Узуна; Вершина Калгут; Калгуты; Акалаха. Последние три участка расположены на плато Укок и выявлены впервые более чем за 60-летний период наблюдения (с 1958 г.).
"Эта ситуация не может не тревожить, потому что здесь высокая численность носителей: серого сурка – на отдельных участках до 400 особей на кв. км; длиннохвостого суслика, даурской пищухи", — констатировали в ведомстве.
В связи с угрозой заражения людей по распоряжению главного государственного санитарного врача Республики Алтай принято решение об отказе туристам в посещении плато Укок.
Исключение сделано только для жителей села Джазатор, которые используют потенциально опасную местность для зимнего выпаса скота. Принимаются и другие меры. О них amic.ru уже писал.
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