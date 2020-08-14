Вспышку чумы у животных зафиксировали в Республике Алтай

Вспышка чумы у животных произошла в Кош-Агачском районе, рассказал замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
"В последние годы наблюдается интенсивное расширение эпизоотической территории. Особенно тревожным моментом является выявление чумной эпизоотии в июле текущего года на плато Укок в Кош-Агачском районе, впервые более чем за 60-летний период наблюдения (с 1958 г.)", – уточнили в республиканском Роспотребнадзоре.
С начала 2020 года чумные эпизоотии выявили на пяти участках, но наибольшее беспокойство у специалистов вызывает именно вспышка на плато Укок. Это связано с тем, что место активно посещают туристы. Кроме того, зимой здесь ведут выпас скота.
В связи с этим есть вероятность заражения домашних животных и людей. Помимо потребления мяса зараженных особей, существует риск заболеть чумой от укусов клещей и блох, которые остались в норах погибших от чумы грызунов.
Для предотвращения этого ведется прививочная кампания. Вакцинированы более 18 тысяч человек, из них 16,5 тысячи – в Кош-Агачском районе. Кроме того, специалисты проводят активное информирование населения о существующих рисках.
Ранее amic.ru писал, что в монгольской провинции рядом с границей Горного Алтая ввели карантин из-за бубонной чумы, которой заразились два человека. 5 июля бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму выявили на западе Монголии у границы с Россией и Китаем. 15-летнего жителя региона Баян-Улгий доставили в медучреждение после того, как он съел мясо сурка. Впоследствии он скончался от осложнений.
Всемирная организация здравоохранения сочла случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии неопасными. В России также посчитали, что реальной угрозы от инфекции нет, но единичные случаи заболевания на территории страны возможны.
Комментарии
Разозлилась матушка-природа за непотребное к ней отношение
Ну вот и чуму дождались.