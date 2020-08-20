Подростка убило молнией в Сибири

14-летнего мальчика убило ударом молнии в Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф.
"Вчера в Прокопьевске, на улице Международной, было обнаружено тело мальчика 14 лет, медиками была констатирована смерть в результате удара молнией", – рассказал агентству пресс-секретарь Центра.
Он добавил, что чуть позже поступил вызов к 13-летнему мальчику, в момент удара находившемуся рядом с товарищем, который впоследствии погиб. Отмечается, что ребенка госпитализировали, в данный момент он находится под наблюдением врачей. О тяжести его состояния ничего не сообщается.
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