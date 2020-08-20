В Бийске возобновил работу "Музей Чуйского тракта"

19 августа в Бийске возобновил работу работу отдел Бийского краеведческого музея "Музей Чуйского тракта". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
В здании провели косметический ремонт залов первого этажа, установили новые двери, а на втором этаже увеличили выставочную площадь.
В зале "Чуйский тракт — дорога тысячелетий" появились новые экспонаты, которые связаны с торговлей: купеческие печати, весы, денежные банкноты и предметы быта.
Музей принимает посетителей со среды по воскресенье включительно, соблюдая масочный режим и другие санитарные нормы. Экскурсоводы работают с группами не более пяти человек.
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