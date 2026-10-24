Россиянам достаточно будет показать QR‑код в приложении

24 октября 2026, 10:32, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Цифровое удостоверение в мессенджере "Макс" может стать альтернативой паспорту при получении пенсии в отделениях "Почты России". Об этом РИА Новости рассказал Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина.

По его словам, соответствующая инициатива исходит от Минтруда России. Если проект примут, пенсионерам будет достаточно предъявить сотруднику "Почты России" QR‑код из цифрового удостоверения в отечественном приложении.

Эксперт также отметил, что такой электронный документ уже сейчас можно использовать для подтверждения права на различные льготы — например, чтобы получить скидку в магазине или льготный вход в музей. При этом бумажный паспорт для таких целей не потребуется.