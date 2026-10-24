Пенсию на "Почте России" хотят разрешить получать по цифровому удостоверению "Макс"
Россиянам достаточно будет показать QR‑код в приложении
24 октября 2026, 10:32, ИА Амител
Цифровое удостоверение в мессенджере "Макс" может стать альтернативой паспорту при получении пенсии в отделениях "Почты России". Об этом РИА Новости рассказал Кирилл Карпов, доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина.
По его словам, соответствующая инициатива исходит от Минтруда России. Если проект примут, пенсионерам будет достаточно предъявить сотруднику "Почты России" QR‑код из цифрового удостоверения в отечественном приложении.
Эксперт также отметил, что такой электронный документ уже сейчас можно использовать для подтверждения права на различные льготы — например, чтобы получить скидку в магазине или льготный вход в музей. При этом бумажный паспорт для таких целей не потребуется.
11:41:50 24-10-2026
Всё неймётся нашим цифровизаторам....
Ликвидировать все бумажные документы....
А про цели кто-нибудь размышлял?
16:15:26 24-10-2026
@ (11:41:50 24-10-2026) Всё неймётся нашим цифровизаторам....Ликвидировать в...
нет цели, есть только путь...
и у нас свой путь ... нет на нём никого
12:08:15 24-10-2026
Что-то мне подсказывает - тот, кто ходит получать пенсию на почту, смартфоном вряди ли пользуется)
17:43:39 24-10-2026
реально, зачем? кто смог, тому на карту переводят, кто не смог, тому смартфон, и уж тем более макс, не нужен. Или это чтобы кр-кодом с мошенниками было делиться удобнее?
05:25:54 25-10-2026
Гость (17:43:39 24-10-2026) реально, зачем? кто смог, тому на карту переводят, кто не см... На прошлой неделе в очереди МФЦ рядом разговаривали два пожилых мужчины, один рассказывал приятелю, как его подловили мошенники через МАХ, якобы звонок из поликлиники, что-то уточнить. Теперь дед несколько дней бегает то в полицию, то в банк, то в МФЦ чтобы что-то там запретить. Так что идея привязки получения пенсии через МАХ как-то не вдохновляет… Похоже, мошенникам легче будет добраться до пенсий на почте, а то они раньше грабили через банк, а почтовые переводы были вне их возможностей.
14:05:03 25-10-2026
Гость (05:25:54 25-10-2026) На прошлой неделе в очереди МФЦ рядом разговаривали два пожи... Похоже?И как вы это себе представляете.Пенсию на почте выдают наличкой из рук в руки при предъявлении паспорта.
08:28:30 25-10-2026
пенсов чистиить будут жулики...