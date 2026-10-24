Санкции грозят гражданам, должностным и юридическим лицам

24 октября 2026, 10:49, ИА Амител

Мобилизация / Фото: amic.ru

Комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий штрафы за неисполнение региональных решений, связанных с мобилизацией, сообщает ТАСС.

Для граждан сумма штрафа может составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил сформировать в регионах оперативные штабы под руководством губернаторов.

В полномочия штабов входит широкий круг мер: введение особых режимов в субъектах, ограничение передвижения граждан и транспорта, в том числе организация досмотра транспортных средств, приостановка работы отдельных предприятий и ограничение торговли, а также обеспечение снабжения армии, МЧС и иных ведомств.