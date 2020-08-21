Одаренные российские школьники могут получить 125 тысяч рублей

Одаренным российским школьникам предлагают подать заявки на получение государственного гранта в размере 125 тысяч рублей, сообщили amic.ru в пресс-службе Минкомсвязи.
Речь идет об учениках школ, которые имеют особые достижения в областях математики, информатики и цифровых технологий.
"Претендовать на грант могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности", – уточнили в ведомстве.
Принимать заявки от школьников либо их законных представителей будут на сайте "Госуслуги" с 1 сентября по 10 октября 2020 года. Решение о том, какие заявки одобрить, примут до 1 ноября.
В Минкомсвязи уточнили, что к заявлению следует прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документы, подтверждающие выдающиеся достижения в профильных областях.
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