Врачи поставили диагноз Алексею Навальному

Врачи омской БСМП-1 поставили оппозиционеру Алексею Навальному полный диагноз, однако не могут сообщить его журналистам. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главного врача медучреждения Анатолий Калиниченко, передает РБК.
"В результате лечения, в течение суток проведенного большого клинического наблюдения, осмотров и лабораторно-инструментальной диагностики в настоящее время мы практически имеем полный диагноз", – сказал медик.
При этом озвучить его журналистам Калиниченко отказался, отметив, что диагноз был сказан жене и брату Навального в устной форме.
Напомним, что ранее врачи исключили возможное отравление Навального, заявив, что анализы не выявили в крови и моче политика ядов или их следов, хоть данный вариант и остается "в подкорке нашего сознания". Нынешнее состояние, по словам Калиниченко, полностью укладывается в клиническую картину поставленного диагноза.
Комментарии
А ещё не выявили его фамилию.
кто бы сомневался то, обнуленный здесь не при чем
А разве жена и брат не будут сообщать информацию от врачей журналистам? ПОЧЕМУ??? Мы за открытое общество!
Есть яды, которые не оставляют следов, и есть такие, которые даже передаются через воздух.
21.08.2020 17:18
гость
кто бы сомневался то, обнуленный здесь не при чем
-----
Да нафиг ему Навальный сдался? Западу и то выгоднее отравление, можно обвинить власть РФ в этом. Такой шанс подвернулся.
которые даже передаются через воздух.
а некоторые даже через спутник
-гость- 17:28
ау! вы в интернете! это не программа "вечер с владимиром соловьевым", здесь все заходят на эхо москвы, радио свобода, поэтому пригоженские потуги здесь бесполезны.
21.08.2020 17:23
- гость -
А разве жена и брат не будут сообщать информацию от врачей журналистам? ПОЧЕМУ??? Мы за открытое общество!
случайно не спида боишься? ты с ним да?
эхо москвы, радио свобода
Ау! А на "эхо москвы, радио свобода" уже жена Навального о диагнозе отчиталась?
21.08.2020 17:34
гость
-гость- 17:28
ау! вы в интернете! это не программа "вечер с владимиром соловьевым", здесь все заходят на эхо москвы, радио свобода, поэтому пригоженские потуги здесь бесполезны.
-----
Я не интересуюсь всем тем бредом, что ты здесь перечислил.
Основным рабочим диагнозом блогера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Об этом заявил главный врач омской больницы Александр Мураховский.
«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — цитирует Мураховского ТАСС.
---------------
Сахар можно снизить с помошью таблеток в чае.
21.08.2020 17:23
- гость -
Здесь нет жены Навального с его братом. Обращайтесь к ним напрямую.
21.08.2020 17:31
а некоторые даже через спутник
------
Я бы некоторым пациентам запретил интернет.
Сахар можно снизить с помошью таблеток в чае.
Так чаёк ему принёс его помощник.
рабочим диагнозом блогера Алексея Навального является нарушение обмена веществ.
И как часто наблюдается такие вопли в сортире при нарушение обмена веществ
Что за бред. От понижения сахара в крови максимум в голодный обморок падают. Я студентом упал однажды, когда не позавтракал.
Но в кому с отеком мозга не впадают.
Сегодня комменты и твиттер полны врачей
Гость 17:45
помощник из Солсберийского шпиля?
Да нафиг ему Навальный сдался?
Потому, что Обнуленин злопамятный.
Александр Григорьеич Мухаровский главврач омской больницы, часом не из единой россии будет? нее?
Ясень пень единорос, даже директор зооуголка не может быть не единоросом.
Пока обсуждаем Навального доллар уже почти 75 рубликов
Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — цитирует Мураховского ТАСС.
---------------
Сахар можно снизить с помошью таблеток в чае.
*
Вы определитесь все-таки диабетическая кома (гипергликемическая, при которой уровень концентрации глюкозы повышен) или гипогликемическая кома (концентрация глюкозы снижена)?
Эндокринологи на сайте есть?
Пока обсуждаем Навального доллар уже почти 75 рубликов
Так это взаимосвязанные вещи. Отравление Навального это ещё один шаг в сторону Северной Корей.
Е-мое не надоело? Сейчас стабилизируется состояние и улетит наш герой в Германию долечиваться, там диагноз подтвердят, после этого все равно таблеточки в чае будут мерещиться? Тут уж при таком резонансе и при приземлившемся немецком самолете ничего не спрячешь. Видимо, есть или диабет или преддиабет и , скорей всего , не один диагноз, это основной.
ту 18:21
некрасиво подозревать, когда вполне уверен-любит цитировать Виктор Шендорович Ежи Леца
Видимо, есть или диабет или преддиабет и , скорей всего , не один диагноз, это основной.
*
Диабетическая кома и гипогдикемическая кома, диагнозы, о которых писали СМИ, - это соаершенно разные диагнозы, общее в них состояние "кома", а причинв развития комы при этих двух состояниях совершенно противоположные.
Диабетическая кома развивается при недостатке инсулина и высокой концнтрации сахара крови.
Гипоглипемическая кома вследствие резкого снижения сахара крови. Причины этого разные. У диабетиков как правило это происходит при превышении дозы инсулина. При других состояниях причины иные, например, длительный прием некоторых лекарств, в т.ч. и используемых для лечения психиатрических заболеваний, может приводить к снижению сахара крови.
Случайно, навальный не страдает психическими расстройствами/заболеваниями и не состоит ли он на Д учете?
Психиатры на сайте есть?
Видимо, есть или диабет или преддиабет и , скорей всего , не один диагноз, это основной.
*
Диабетическая кома и гипогдикемическая кома, диагнозы, о которых писали СМИ, - это соаершенно разные диагнозы, общее в них состояние "кома", а причинв развития комы при этих двух состояниях совершенно противоположные.
Диабетическая кома развивается при недостатке инсулина и высокой концнтрации сахара крови.
Гипоглипемическая кома вследствие резкого снижения сахара крови. Причины этого разные. У диабетиков как правило это происходит при превышении дозы инсулина. При других состояниях причины иные, например, длительный прием некоторых лекарств, в т.ч. и используемых для лечения психиатрических заболеваний, может приводить к снижению сахара крови.
Случайно, навальный не страдает психическими расстройствами/заболеваниями и не состоит ли он на Д учете?
Психиатры на сайте есть?
Пардон за двойной коммент - инет зависает.
21.08.2020 17:51
- гость -
Что за бред. От понижения сахара в крови максимум в голодный обморок падают. Я студентом упал однажды, когда не позавтракал.
Но в кому с отеком мозга не впадают.
-----
Впадают. Гипогликемических кома называется.