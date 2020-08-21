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Новости

Врачи поставили диагноз Алексею Навальному

, ИА "Амител"
Все детали заболевания раскрыли его жене и брату
Алексей Навальный / Фото: img3.dp.ru

Алексей Навальный / Фото: img3.dp.ru

Врачи омской БСМП-1 поставили оппозиционеру Алексею Навальному полный диагноз, однако не могут сообщить его журналистам. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главного врача медучреждения Анатолий Калиниченко, передает РБК.

"В результате лечения, в течение суток проведенного большого клинического наблюдения, осмотров и лабораторно-инструментальной диагностики в настоящее время мы практически имеем полный диагноз", – сказал медик.

При этом озвучить его журналистам Калиниченко отказался, отметив, что диагноз был сказан жене и брату Навального в устной форме.

Напомним, что ранее врачи исключили возможное отравление Навального, заявив, что анализы не выявили в крови и моче политика ядов или их следов, хоть данный вариант и остается "в подкорке нашего сознания". Нынешнее состояние, по словам Калиниченко, полностью укладывается в клиническую картину поставленного диагноза.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.08.2020 17:15
- гость -

А ещё не выявили его фамилию.

21.08.2020 17:18
гость

кто бы сомневался то, обнуленный здесь не при чем

21.08.2020 17:23
- гость -

А разве жена и брат не будут сообщать информацию от врачей журналистам? ПОЧЕМУ??? Мы за открытое общество!

21.08.2020 17:27
- гость -

Есть яды, которые не оставляют следов, и есть такие, которые даже передаются через воздух.

21.08.2020 17:28
- гость -

21.08.2020 17:18
гость
кто бы сомневался то, обнуленный здесь не при чем
-----
Да нафиг ему Навальный сдался? Западу и то выгоднее отравление, можно обвинить власть РФ в этом. Такой шанс подвернулся.

21.08.2020 17:31
гость

которые даже передаются через воздух.

а некоторые даже через спутник

21.08.2020 17:34
гость

-гость- 17:28
ау! вы в интернете! это не программа "вечер с владимиром соловьевым", здесь все заходят на эхо москвы, радио свобода, поэтому пригоженские потуги здесь бесполезны.

21.08.2020 17:35
- гость -

21.08.2020 17:23
- гость -
А разве жена и брат не будут сообщать информацию от врачей журналистам? ПОЧЕМУ??? Мы за открытое общество!

случайно не спида боишься? ты с ним да?

21.08.2020 17:36
гость

эхо москвы, радио свобода

Ау! А на "эхо москвы, радио свобода" уже жена Навального о диагнозе отчиталась?

21.08.2020 17:36
- гость -

21.08.2020 17:34
гость
-гость- 17:28
ау! вы в интернете! это не программа "вечер с владимиром соловьевым", здесь все заходят на эхо москвы, радио свобода, поэтому пригоженские потуги здесь бесполезны.
-----
Я не интересуюсь всем тем бредом, что ты здесь перечислил.

21.08.2020 17:39
- гость -

Основным рабочим диагнозом блогера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Об этом заявил главный врач омской больницы Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — цитирует Мураховского ТАСС.
---------------
Сахар можно снизить с помошью таблеток в чае.

21.08.2020 17:39
Гость

21.08.2020 17:23
- гость -
Здесь нет жены Навального с его братом. Обращайтесь к ним напрямую.

21.08.2020 17:41
- гость -

21.08.2020 17:31
а некоторые даже через спутник
------
Я бы некоторым пациентам запретил интернет.

21.08.2020 17:45
Гость

Сахар можно снизить с помошью таблеток в чае.

Так чаёк ему принёс его помощник.

21.08.2020 17:49
- гость -

рабочим диагнозом блогера Алексея Навального является нарушение обмена веществ.

И как часто наблюдается такие вопли в сортире при нарушение обмена веществ

21.08.2020 17:51
- гость -

Что за бред. От понижения сахара в крови максимум в голодный обморок падают. Я студентом упал однажды, когда не позавтракал.
Но в кому с отеком мозга не впадают.

21.08.2020 17:52
Евгений

Сегодня комменты и твиттер полны врачей

21.08.2020 17:52
-гость-

Гость 17:45
помощник из Солсберийского шпиля?

21.08.2020 17:53
- гость -

Да нафиг ему Навальный сдался?

Потому, что Обнуленин злопамятный.

21.08.2020 17:57
-гость-

Александр Григорьеич Мухаровский главврач омской больницы, часом не из единой россии будет? нее?

21.08.2020 17:59
- гость -

Ясень пень единорос, даже директор зооуголка не может быть не единоросом.

21.08.2020 17:59
- гость -

Пока обсуждаем Навального доллар уже почти 75 рубликов

21.08.2020 18:02
Гость

Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — цитирует Мураховского ТАСС.
---------------
Сахар можно снизить с помошью таблеток в чае.
*
Вы определитесь все-таки диабетическая кома (гипергликемическая, при которой уровень концентрации глюкозы повышен) или гипогликемическая кома (концентрация глюкозы снижена)?
Эндокринологи на сайте есть?

21.08.2020 18:05
- гость -

Пока обсуждаем Навального доллар уже почти 75 рубликов

Так это взаимосвязанные вещи. Отравление Навального это ещё один шаг в сторону Северной Корей.

21.08.2020 18:21
гость

Е-мое не надоело? Сейчас стабилизируется состояние и улетит наш герой в Германию долечиваться, там диагноз подтвердят, после этого все равно таблеточки в чае будут мерещиться? Тут уж при таком резонансе и при приземлившемся немецком самолете ничего не спрячешь. Видимо, есть или диабет или преддиабет и , скорей всего , не один диагноз, это основной.

21.08.2020 18:25
гость

ту 18:21
некрасиво подозревать, когда вполне уверен-любит цитировать Виктор Шендорович Ежи Леца

21.08.2020 18:38
Гость

Видимо, есть или диабет или преддиабет и , скорей всего , не один диагноз, это основной.
*
Диабетическая кома и гипогдикемическая кома, диагнозы, о которых писали СМИ, - это соаершенно разные диагнозы, общее в них состояние "кома", а причинв развития комы при этих двух состояниях совершенно противоположные.
Диабетическая кома развивается при недостатке инсулина и высокой концнтрации сахара крови.
Гипоглипемическая кома вследствие резкого снижения сахара крови. Причины этого разные. У диабетиков как правило это происходит при превышении дозы инсулина. При других состояниях причины иные, например, длительный прием некоторых лекарств, в т.ч. и используемых для лечения психиатрических заболеваний, может приводить к снижению сахара крови.
Случайно, навальный не страдает психическими расстройствами/заболеваниями и не состоит ли он на Д учете?
Психиатры на сайте есть?

21.08.2020 18:39
Гость

Видимо, есть или диабет или преддиабет и , скорей всего , не один диагноз, это основной.
*
Диабетическая кома и гипогдикемическая кома, диагнозы, о которых писали СМИ, - это соаершенно разные диагнозы, общее в них состояние "кома", а причинв развития комы при этих двух состояниях совершенно противоположные.
Диабетическая кома развивается при недостатке инсулина и высокой концнтрации сахара крови.
Гипоглипемическая кома вследствие резкого снижения сахара крови. Причины этого разные. У диабетиков как правило это происходит при превышении дозы инсулина. При других состояниях причины иные, например, длительный прием некоторых лекарств, в т.ч. и используемых для лечения психиатрических заболеваний, может приводить к снижению сахара крови.
Случайно, навальный не страдает психическими расстройствами/заболеваниями и не состоит ли он на Д учете?
Психиатры на сайте есть?

21.08.2020 18:41
Гость

Пардон за двойной коммент - инет зависает.

21.08.2020 18:46
- гость -

21.08.2020 17:51
- гость -
Что за бред. От понижения сахара в крови максимум в голодный обморок падают. Я студентом упал однажды, когда не позавтракал.
Но в кому с отеком мозга не впадают.
-----
Впадают. Гипогликемических кома называется.

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