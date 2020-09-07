Делать добро вместе. Социальные предприниматели Барнаула получат помощь от инвесторов

Социальные предприниматели Барнаула смогут наладить деловые контакты и получить финансовые ресурсы через Инвестиционный подиум. Он пройдет 15 октября 2020 года. На нем предприниматели презентуют свои проекты потенциальным инвесторам.

"Это возможность получить опыт презентации своего проекта, экспертную оценку и инвестиции – деньги, деловые связи, другие ресурсы. Для тех, кто находится в поиске вложений – возможность выбрать перспективный объект для инвестиций, стать наставником социально значимого проекта, делиться, помогать и направлять. Для всех – это хороший нетворкинг, возможность расширить круг своих полезных контактов, выстроить новые партнерства", – отметила руководитель центра инноваций социальной сферы НО "Алтайский фонд МСП" Ольга Власова.

По итогам 2019 года из десяти представленных проектов четыре нашли своих инвесторов. В этом году уже 12 социальных предпринимательских проектов будут представлены в центре "Мой бизнес" на Инвестиционном подиуме. Это проекты в сфере дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей, укрепления семьи, поддержки материнства и детства, социальной адаптации.

Кто может стать социальным предпринимателем?

В основе социального бизнеса лежит идея, что дело может приносить пользу другим и при этом быть окупаемым. Социальное предпринимательство – общественно-значимое дело. Идеи социального бизнеса постепенно привлекают все больше клиентов: молодые россияне охотнее платят деньги за социальную составляющую.

Предприниматель, который вовлекает в свое дело нуждающихся: людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, пенсионеров, выпускников детских домов, беженцев и др. Они могут работать или предлагать свои продукты и услуги.

Предприниматель, который развивает сервис в социально значимых сферах, решает социальные проблемы.

Швейное предприятие, в котором работают люди с нарушениями по зрению, центр интеллектуального развития детей и профессиональной ориентации школьников, частный музей, фитнес-центр для пожилых людей, реабилитационный центр, патронажная служба – это примеры успешных проектов, которые помогают сотням людей в крае и приносят доход их создателям и сотрудникам.

Кто может стать инвестором?

В настоящее время организаторы привлекают инвесторов. Ими могут стать как организации, так и частные лица. Формы взаимодействия также могут быть разными: финансирование, наставничество, содействие в продвижении проекта и другое.

"Мы знаем, что есть крупные компании, которые готовы инвестировать в развитие социальной сферы в том числе. А есть малый социальный бизнес – новаторский, полезный, – который хочет развиваться, но ему не всегда хватает возможностей. Мы стремимся к тому, чтобы соединить эти компании и этих людей. Инвестиционный подиум – один из механизмов", – пояснил директор консалтинговой компании, сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, партнер НО "Алтайский фонд МСП" Александр Беляев.

Если вы предприниматель и находитесь в поиске объекта для вложений или готовы стать ментором, обращайтесь в центр "Мой бизнес" по телефону 8 800 222 8322.



Центр "Мой бизнес"

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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