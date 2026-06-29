Платформа роста. Как алтайские бренды будут продвигать через Wildberries

В регионе запустили программу "Платформа роста", которая поможет местным производителям развивать продажи на маркетплейсе

29 июня 2026, 06:15, ИА Амител

Пункты выдачи / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайские предприниматели смогут активнее продвигать свои товары через маркетплейсы. В регионе стартовала программа "Платформа роста", которую реализует РВБ — объединенная компания Wildberries и Russ, совместно с правительством Алтайского края. Проект запустили в центре "Мой бизнес". Программа уже работает в 56 субъектах России, теперь к ней присоединился и Алтайский край. Для местных производителей это возможность получить обучение, консультации, рекламную поддержку и коммерческие преференции на одной из крупнейших торговых онлайн-площадок страны. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Возможность для местных производителей

Запуск "Платформы роста" стал продолжением договоренностей, которые были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме. Там власти региона и торговая платформа заключили два соглашения о сотрудничестве. Одно из них связано со строительством логистического центра Wildberries в Алтайском крае, второе — с поддержкой и продвижением алтайских производителей.

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре Елена Абдулаева отметила, что для региона этот проект важен как часть системной работы по продвижению местной продукции.

«Мы сегодня знаем о том, что данная платформа востребована. Мы ищем любые пути продвижения алтайской продукции, потому что гордимся алтайскими предприятиями, гордимся алтайскими товарами и, конечно, ищем все возможные способы для того, чтобы тем предпринимателям, которые ведут свою деятельность на цифровых платформах, было гораздо проще реализовывать и сбывать свою продукцию. Одним из таких значимых проектов становится проект "Платформа роста", который мы реализуем совместно с компанией РВБ», — сказала она.

По словам Абдулаевой, бизнес — это азарт и своего рода спорт, а алтайские предприниматели в этом смысле уже не раз доказывали, что способны быть чемпионами.

Как будет работать платформа

В программу уже прошли 34 предпринимателя Алтайского края. Отбор участников идет по нескольким критериям. Среди них — локализация производства не менее 50%, наличие собственного товарного знака или заявки на его регистрацию, а также заинтересованность компании в развитии.

Участие в проекте бесплатное. При этом организаторы отмечают, что от предпринимателей будут ждать активности и выполнения индивидуальных плановых показателей. Их составят с учетом масштаба бизнеса и возможностей конкретного производителя. Фактически программа рассчитана на тех, кто не просто хочет выйти на маркетплейс, но и готов системно развивать продажи, работать с аналитикой, рекламой, карточками товаров, логистикой и обратной связью от покупателей.

Заместитель директора департамента реализации проектов поддержки предпринимательства Wildberries & Russ Федор Ушаков рассказал, что программа состоит из четырех этапов.

После каждого из них участники и организаторы будут оценивать результаты и принимать решение о дальнейшем движении. Первый этап рассчитан на знакомство предпринимателя с площадкой, а площадки — с самим производителем. Участников ждет образовательный блок. Он пройдет онлайн, один раз в неделю.

«Мы начинаем с обучения работе на площадке, параллельно уже с практическими знаниями. Мы выделяем сразу несколько своих сотрудников, которые с первого дня будут заниматься развитием участников. Это трейдер-маркетолог, который помогает настраивать рекламу, и кей-аккаунт-менеджер, который работает с ключевыми партнерами, снимает операционные вопросы и отвечает за стратегическое развитие», — пояснил Ушаков.

Таким образом, предприниматель получает не только теоретические знания, но и прямую связь с командой маркетплейса. Для малого и среднего бизнеса это особенно важно: многие производители сталкиваются с тем, что самостоятельно разобраться во всех правилах площадки, офертах, комиссиях и рекламных инструментах бывает сложно.

Скидки на комиссии, логистику и хранение

Отдельный блок поддержки связан с коммерческими условиями работы на площадке. Ожидается, что пакет преференций для участников программы начнет действовать с 20 июля.

По словам Федора Ушакова, на каждом этапе проекта предприниматели смогут пользоваться скидками на услуги, за которые маркетплейс берет комиссию.

«Мы даем четыре процентных пункта на комиссию. То есть если в одежде по оферте 36%, то у участника будет 32%. На логистику мы даем скидку 10%. Приемка для участников "Платформы роста" всегда бесплатная. Если говорим о хранении, то оно всегда с 50-процентной скидкой», — рассказал он.

Для производителей, особенно небольших, такие условия могут стать заметной поддержкой. Маркетплейсы открывают доступ к большой аудитории, но вместе с тем требуют расходов на продвижение, хранение, логистику и рекламу. Поэтому снижение издержек на старте помогает бизнесу тестировать спрос и масштабироваться осторожнее.

Почему маркетплейсы важны для алтайских брендов

Для Алтайского края онлайн-торговля становится одним из перспективных каналов продвижения местных товаров. У региона есть сильные продуктовые, промышленные, ремесленные и потребительские бренды. Однако далеко не каждый производитель может самостоятельно выйти на широкую федеральную аудиторию.

Маркетплейсы позволяют решить эту задачу быстрее. Покупатель из другого региона может заказать алтайский мед, косметику, одежду, товары для дома, продукты переработки, сувениры или промышленную продукцию так же просто, как товар из Москвы или Санкт-Петербурга.

При этом конкуренция на онлайн-площадках высокая. Недостаточно просто разместить карточку товара. Нужно правильно оформить описание, подобрать фотографии, настроить рекламу, следить за отзывами, управлять остатками, анализировать спрос и быстро реагировать на изменения правил площадки. Именно здесь программа поддержки может оказаться полезной. Она помогает предпринимателям не оставаться один на один с маркетплейсом, а получать сопровождение и понятный маршрут развития.

Предприниматели ждут прямой обратной связи

Среди участников программы — директор алтайской компании Ubra Николай Петров. Предприятие выпускает почтовые ящики и складные сушилки.

По его словам, бизнес заинтересовала сама идея сотрудничества между площадкой и местными производителями.

«Когда мы узнали об этой программе, для нас это показалось очень интересным, потому что это такая коллаборация между площадкой и производителем. Нас заинтересовало, что поддерживают именно местных производителей», — отметил предприниматель.

Он добавил, что для поставщиков часто не хватает прямой обратной связи от площадки. Правила меняются, оферта обновляется, впереди — новые нормы закона о платформенной экономике. Поэтому бизнесу важно понимать, как правильно работать в этой системе и куда двигаться дальше.

Еще одно направление, которое обсуждают в рамках программы, – продвижение российских товаров на внешние рынки. В частности, авторы проекта рассматривают возможность вывода натуральной продукции через маркетплейс в Китай.

Для Алтайского края эта тема может быть особенно перспективной. Регион традиционно ассоциируется с медом, натуральными продуктами, ягодами, травами, вареньем из шишек и другой продукцией, которая может быть интересна покупателям за пределами России. Пока речь идет об эксперименте с производителями из разных регионов. Его результаты планируют представить осенью.