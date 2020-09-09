В России за последние сутки зафиксировали 5218 новых случаев COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых зараженных выявили в Москве (+642 за сутки), Санкт-Петербурге (+218) и Московской области (+164). Алтайский край (+64) по суточному приросту больных сегодня занял 26-е место среди российских регионов.

Общее число инфицированных в стране достигло 1 041 007. Выздоровели 856 458 человек (+6409 за сутки), а скончались в общей сложности 18 135 (+142 за сутки).

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае смягчили часть "ковидных" ограничений. В частности, власти разрешили посещать спортивные мероприятия, кинотеатры, бассейны, учреждения культуры и искусства.