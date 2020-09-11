Более 18 тысяч тонн картофеля накопали аграрии в Алтайском крае

Сельхозпроизводители Алтайского края накопали 18,5 тысячи тонн картофеля с площади 1100 гектаров, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Средняя урожайность составила 169 центнеров с гектара.

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году за аналогичный период показатели были ниже: тогда работы провели на площади более 850 гектаров.

В общей же сложности в 2020 году в крае посадили свыше 4 тысяч гектаров картофеля. Промышленным производством занимаются более 100 хозяйств.

Как писал amic.ru, в начале сентября в Алтайском крае собрали половину урожая зерновых и зернобобовых культур. Темпы уборочной кампании уже на тот момент превысили прошлогодние, а качество зерна оказалось значительно лучше.