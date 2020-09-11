19 тысяч безработных в Алтайском крае получат в сентябре доплату к пособию на детей, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по труду и занятости населения.

Условия для получения просты – признание безработным в установленном порядке и наличие несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, что если безработными оказались оба родителя, дополнительное пособие на ребенка получит только один из них.

Ранее amic.ru писал, что правительство РФ выделит 8,5 млрд на новые выплаты семьям с детьми в сентябре. Это дополнительная мера поддержки семей в условиях пандемии коронавируса.