19 тысяч безработных в Алтайском крае получат в сентябре доплату к пособию на детей, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по труду и занятости населения.
Условия для получения просты – признание безработным в установленном порядке и наличие несовершеннолетних детей.
Стоит отметить, что если безработными оказались оба родителя, дополнительное пособие на ребенка получит только один из них.
Ранее amic.ru писал, что правительство РФ выделит 8,5 млрд на новые выплаты семьям с детьми в сентябре. Это дополнительная мера поддержки семей в условиях пандемии коронавируса.
Комментарии
Количество детей в семье и время их появления зависит далеко не только от наличия рядом бабушек. Это понятно. Но это очень важный фактор!
А что еще важно — это понимание, что Родина не бросит (чему свидетельством — резкий скачок рождаемости в 2014 — годах, после крымской весны). Что «Вы нам верьте, рожайте побольше, а мы вам потом пенсионный возраст повысим, ну, справитесь как-нибудь» — такого не будет. Потому что никакая «льготная» ипотека и никакие пособия не компенсируют предощущение будущего предательства. Вопрос высокой рождаемости — это вопрос доверия к государству.
10 сентября 2020
Дарья Юдкевич
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3059274.html
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