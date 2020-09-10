По 3 тысячи на ребенка. Новые выплаты семьям с детьми будут в сентябре

Правительство РФ выделит 8,5 млрд на новые выплаты семьям с детьми в сентябре. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно тексту документа, на каждого несовершеннолетнего ребенка предусмотрена доплата к пособию по безработице в размере трех тысяч рублей.

"Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет", — уточнили в пресс-службе правительства.

Из текста документа следует, что это дополнительная мера поддержки семей в условиях пандемии коронавируса. Ее могут получить только граждане, которых официально признали безработными.

Ранее amic.ru писал о том, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 34,3 млрд рублей для выплат ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Алтайскому краю из этих средств полагается почти 1,6 млрд.