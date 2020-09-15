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В Алтайском крае вновь ослабили ковидные ограничения

, ИА "Амител"
Регион перешел к третьему этапу снятия мер по предупреждению распространения коронавируса
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край переходит к третьему этапу снятия ограничений в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса. Соответствующие изменения внесены изменения в указ Губернатора Алтайского края "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что переход к третьему этапу снятия ограничений означает, что разрешается работа всех организаций, а также проведение мероприятий. Радикальное смягчение режима ограничений стало возможным после принятия целого комплекса профилактических мер, отметил Виктор Томенко 15 сентября на аппаратном совещании в Правительстве Алтайского края.

"Ситуация в крае стабилизировалась, у нас есть все основания для перехода на третий этап снятия ограничений. Мы получили такое согласование от санитарных властей. Тем не менее, будут сохранены необходимые меры предосторожности для тех, кто продолжает обеспечивать взаимодействие людей между собой, обслуживать большие группы потребителей, покупателей, всего населения Алтайского края, — констатировал Томенко. — Нормы поведения граждан будут регулироваться действующими санитарными правилами, Методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Обстановка в целом нормализуется, но всех нас, и особенно организации здравоохранения, конечно, это не должно успокаивать".

В Алтайском крае по-прежнему сохраняется масочный режим, организациям и индивидуальным предпринимателям запрещается обслуживание посетителей без масок. Продолжают действовать предписания для организаций и предпринимателей:

- по обеспечению социальной дистанции между посетителями не менее 1,5 метров,

- по установке диспенсеров с антисептиками для обработки рук при входе на объекты,

- по организации дезинфекционного режима, обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря, обеззараживании воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

Предприятия общественного питания должны использовать перегородки или делать расстановку столов на расстоянии 1,5 метра. 

До 3 октября в крае сохранится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Им запрещено покидать место жительства. Выход из дома допускается для обеспечения жизненно важных потребностей, в том числе для оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости.

При установлении в населенном пункте фактов заражения коронавирусом организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, обязаны переходить на закрытый режим работы.

Установлены предписания о проведении регулярных профилактических дезинфекций в помещениях общего пользования. Собственники общественного транспорта, а также помещений железнодорожных и автовокзалов обязаны проводить постоянную обработку транспортных средств и помещений.

Собственникам жилых домов рекомендовано проводить заключительную дезинфекцию жилых помещений после убытия (госпитализации) граждан с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также после выздоровления граждан (при лечении на дому).

Как уже сообщал amic.ru, 7 августа губернатор Виктор Томенко разрешил открыться детским садам, паркам, спортзалам, крупным магазинам и всем кафе и ресторанам. Они должны работать в соответствии с указом и требованиями Роспотребнадзора.

Контроль за соблюдением указа губернатора осуществляют сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В случае нарушения требований предпринимателям грозит штраф по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

20 августа Виктор Томенко внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Документ разрешает занятия в бассейнах, но только для спортсменов, которые входят в состав спортивных сборных команд Алтайского края, и пловцов, проходящих подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства. При этом принимать людей бассейны могут только при соблюдении ряда условий: загруженность не более 25% и наличие паспорта, который разрешает тренировки. 

Изменения в указе предполагают отмену ограничений на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах.

Томенко в четверг, 3 сентября, вновь внес изменения, смягчающие его "ковидный" указ. С 4 сентября в Алтайском крае разрешено открыться кинотеатрам, аквапаркам и бассейнам. Но работать им разрешили с рядом ограничений.

Напомним, в начале мая Роспотребнадзор анонсировал план поэтапного снятия ограничений по коронавирусу в стране. Этапов три.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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