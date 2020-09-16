Российский пенсионер похудел почти на 10 кг за одну пробежку

Дагестанский пенсионер Багама Айгубов сумел сбросить 9,3 кг за одну пробежку, которая продолжалась на протяжении пяти часов, сообщает региональное Министерство спорта в Instagram.

Перед началом забега вес мужчины составлял 88 кг, а после его окончания – 78,7 кг. За марафоном следили врачи. После забега они констатировали, что давление 66-летнего мужчины в норме.

Все происходящее фиксировали на видео, чтобы отправить материал для включения в Книгу рекордов Гиннесса. Достижение уроженца села Муги в Акушинском районе уже попало в Книгу рекордов России.

Ранее amic.ru писал, что президент алтайской федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

В сертификате написано, что он стал самым возрастным участником международного заплыва на озере Байкал, погрузившись в воду температурой 4,7 градуса в возрасте 64 лет 35 дней.