16 сентября прошло стартовое совещание, посвященное запуску программы нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" на ООО "Газпром газораспределение Барнаул". Перед предприятием стоит амбициозная задача – увеличить производительность труда за три года на 30%. Как показывает опыт других регионов, эта цель вполне достижима.

В мероприятии приняли участие сотрудники и руководство компании, представитель от Минэкономразвития Алтайского края, а также эксперты регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда.

"Газпром газораспределение Барнаул" стал вторым предприятием в регионе из сферы ЖКХ, которое повышает свою эффективность с помощью национального проекта. В качестве пилотного проекта было выбрано техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования. После апробации успешную практику будут внедрять и на остальных направлениях работы предприятия.

В настоящее время в компании уже завершился первый подготовительный этап, на котором проходила диагностика предприятия, были выбраны точки реализации, обучение прошел топ-менеджмент. Так, в начале сентября эксперты РЦК провели обучение руководства предприятия по теме "Декомпозиция целей". Кроме того, состоялась стратегическая сессия.

Замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин поздравил сотрудников "Газпром газораспределения Барнаул" со стартом проекта. Также он рассказал о мерах поддержки для участников нацпроекта на федеральном и региональном уровнях. По словам замминистра, барнаульское предприятие может заимствовать передовой российский опыт и адаптировать его под свои реалии.

Ерохин отметил: к нацпроекту уже подключилось более 40 предприятий из Алтайского края.

В ходе стартового совещания сотрудникам предприятия также представили экспертов регионального центра компетенций, которые будут помогать в ходе реализации национального проекта, направленного на повышение производительности труда.

Так, Александр Вагенлейтер стал руководителем проекта от РЦК. Именно он провел основную презентацию. Эксперт РЦК в частности рассказал, как в стране появился проект "Производительность труда", пояснил особенности внедрения инструментов бережливого производства. Речь шла о том, как они влияют на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

Вагенлейтер посоветовал всем сотрудникам пройти регистрацию на сайте производительность.рф для того, чтобы иметь доступ к бесплатным дистанционным курсам, а также бизнес-библиотеке. Это несколько тысяч книг, аудиогидов, презентаций и т.п. Все эти ресурсы будут способствовать формированию дополнительной мотивации у персонала, а также позволят повысить свой уровень компетенций.

Кроме того, сотрудникам "Газпром газораспределения Барнаул" представили тренера Елену Гурьеву. Она также является менеджером по изменениям от РЦК и будет вести тренинги для персонала. Также на совещании, посвященном старту нацпроекта, представили эксперта по операционной эффективности от РЦК Дмитрия Печенина, который будет помогать оптимизировать пилотный поток.

В основе нацпроекта – стимулирование предприятий, снижение административных барьеров, ограничивающих рост производительности труда, обучение управленческого звена, а также внедрение методов бережливого производства. Помощь в достижении поставленных целей ООО "Газпром газораспределение Барнаул" будут оказывать эксперты регионального центра компетенции на протяжении следующих трех лет.

Генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта, и отметил значимость результатов работы для каждого сотрудника. "Программа позволит нам достичь высоких показателей производительности труда. Уже сформирована рабочая группа из лучших экспертов-практиков своего функционального направления, которые будут активными участниками при реализации мероприятий программы проекта. Также гендиректор коротко остановился на основных этапах реализации программы.

При этом Правдин призвал не опасаться внедрения новых методик на предприятии, а идти в ногу со временем и помнить, что ООО "Газпром газораспределение Барнаул" – одно из немногих предприятий газовой отрасли в Сибири, кто участвует в нацпроекте по производительности труда.

Гендиректор сообщил, что компания решила простимулировать своих лучших сотрудников и в качестве меры поощрения предусмотрела подарочные сертификаты в строительный гипермаркет. Премировать сотрудников будут как по итогам квартала, так и полугодия.

ООО "Газпром газораспределение Барнаул" – компания, входящая в группу "Газпром межрегионгаз". Крупнейшая организация в Алтайском крае, которая занимается строительством и обслуживанием газораспределительных сетей. У компании девять эксплуатационных участков: в Барнауле и в Новоалтайске, в Белокурихе и Бийске, Первомайском, Косихинском, Троицком, Тальменском, Павловском районах.