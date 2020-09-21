Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки зафиксировали семь летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество смертей с начала эпидемии в регионе выросло до 431.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае выявили 73 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 13 060 человек. Отметим, что 73 зараженных насчитали и накануне, 20 сентября.

Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 30, Новоалтайск – 8, Бийский район – 5, Заринск – 4, Завьяловский, Ключевский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Рубцовск, Славгород, Целинный, Баевский, Петропаловский, Родинский, районы – по 2 заболевших, Бийск, ЗАТО Сибирский, Яровое, Ребрихинский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Как уже писал amic.ru, ранее американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс дал свой прогноз по окончанию пандемии COVID-19. По словам предпринимателя, даже при благоприятном прогнозе это произойдет не раньше 2022 года.