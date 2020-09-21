Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки зафиксировали семь летальных случаев среди пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество смертей с начала эпидемии в регионе выросло до 431.
Кроме того, за сутки в Алтайском крае выявили 73 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 13 060 человек. Отметим, что 73 зараженных насчитали и накануне, 20 сентября.
Новые случаи инфицирования распределились так: Барнаул – 30, Новоалтайск – 8, Бийский район – 5, Заринск – 4, Завьяловский, Ключевский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Рубцовск, Славгород, Целинный, Баевский, Петропаловский, Родинский, районы – по 2 заболевших, Бийск, ЗАТО Сибирский, Яровое, Ребрихинский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Как уже писал amic.ru, ранее американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс дал свой прогноз по окончанию пандемии COVID-19. По словам предпринимателя, даже при благоприятном прогнозе это произойдет не раньше 2022 года.
Комментарии
КАК ДОЛГО НАС БУДУТ ОБМАНОВАТЬ СО СТАТИСТИКОЙ?
Бийск вчера 14 сегодня 1 ну ребята это же бред!!!
21.09.2020 13:47
галина
Ну так подскажите, какую статистику Вам озвучивать?
Увеличить или уменьшить число болеющих?
Ну что приготовили по 12320р на таблетосы от короны))
21.09.2020 14:02
- гость -
Ну так подскажите, какую статистику Вам озвучивать?
Увеличить или уменьшить число болеющих?
Реальное количество переболевших в десятки раз больше.
Или вы хотите сказать что по 5-7 умирающих в день при якобы 60-70 заболевших это нормально? 10% смертность.
Хотя во всем мире, по последним данным, в районе 0,1%, учитывая легко переболевших и бессимптомников.
Вчера на алибабе посмотрел, там сырье килограммами продают по 8000 тысяч.
Что то большая накрутка за фасовку?
Селекторные управленцы минздрава заврались окончательно.
Бежите скорей покупать Алепливир за 12 тыр. Дядям нужны ваши денежки, разумеется чиста на "дальнейшие разработки".
Билл Гейтс - главный вирусолог?
А вы попробуйте дозвониться в Роспотребнадзор или Минздрав. Они просто не берут трубку.
21.09.2020 14:08
- гость -
Так никто и не говорит, что смерть наступила по причине коронавируса. Просто говорится, что у умершего присутствовал вирус.