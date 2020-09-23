Жителя Алтайского края осудили за изнасилование трех дочерей

Житель Алтайского края на протяжении четырех лет насиловал собственных дочерей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"У осужденного, проживающего в одном из сел Каменского района, на воспитании находилось пятеро детей, трое из которых его дочери – 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста – от предыдущего брака, – уточнили в ведомстве. – В период с 2016 по 2020 год отец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек".

Следователям удалось доказать 11 эпизодов надругательства над детьми. Суд признал доводы следствия достаточными для вынесения обвинительного приговора.

За "иные действия сексуального характера" с применением насилия и угрозами, а также с использованием беспомощного состояния потерпевших, против лиц, не достигших 14 лет, мужчину приговорили к колонии строгого режима. Отбывать наказание, по решению судьи, он будет на протяжении 18 лет.

Ранее amic.ru писал, что 57-летнего жителя Новоалтайска признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении четырехлетней девочки.