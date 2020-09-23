24 сентября начнется отопительный сезон в двух городах Алтайского края

24 сентября отопительный сезон стартует в Новоалтайске и Белокурихе, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. Тепло начнут подавать в дома, которые получили паспорта готовности, а также социально значимые объекты.

На четыре дня позднее дадут официальный старт отопительного сезона в Бийске. Однако управляющая организация, обслуживающая дом, может подать заявку в "Бийскэнерго" на подключение отопления и раньше этого срока.

Главные условия: решение жильцов и наличие паспорта готовности, который подтверждает, что все внутридомовое оборудование проверено и может принимать тепло.

Ранее отопление начали подключать в домах жителей Барнаула, Рубцовска и Алейска. Так, в 556 жилых домах в краевой столице запустили тепло в первый день отопительного сезона, который стартовал 22 сентября.