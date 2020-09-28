Алтайский Минздрав точечно вернет ограничения плановой медпомощи

Министерство здравоохранения Алтайского края намерено рассмотреть сокращение плановой медпомощи из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. Речь идет о крупных городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.

По словам заместителя руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяны Калининой, за последнее время случаи ковида выявлены в восьми медучреждениях региона.

Напомним, ограничения на плановую медпомощь из-за распространения коронавируса в Алтайском крае ввели в марте. В конце августа все больницы начали работу в штатном режиме.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 89 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 13 635 человек. Скончались 472 пациента.