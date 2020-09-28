Алтайский Минздрав точечно вернет ограничения плановой медпомощи

Министерство здравоохранения Алтайского края намерено рассмотреть сокращение плановой медпомощи из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал глава ведомства Дмитрий Попов. Речь идет о крупных городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.
По словам заместителя руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяны Калининой, за последнее время случаи ковида выявлены в восьми медучреждениях региона.
Напомним, ограничения на плановую медпомощь из-за распространения коронавируса в Алтайском крае ввели в марте. В конце августа все больницы начали работу в штатном режиме.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 89 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 13 635 человек. Скончались 472 пациента.
Комментарии
да что ж такое та???
отмените все кинотеарты , концерты праздники и прочее
оставьте помощь людям !!!
Идите вы со своими ограничениями! медицинской помощи и так не было в полном объеме, с боем надо талоны выбивать на прием к врачу, а теперь опять вообще никакой не будет. Хватит уже издеваться над людьми!
Попов метается как уж на сковороде. Туды сюды. Медицина совсем в ауте уже.
Лучше бы день города не отмечали с такой помпой, где большинство были без масок. Но ограничивать мед. помощь, это бесчеловечно. Ее и так трудно получить.
Скоро все сдохнем не от ковида, так от других болячек с вашими запретами. Запретите уже себя!
28.09.2020 17:14
- гость -
кому он сдался этот день города?
увеличение тяжелых больных от неоказания своевременной медпомощи а не изза масочек или праздничков
Короче, люди будут загибаться. И никакая "статисттка" их не будет учитывать.
А потомушта сами виноваты, их никто болеть не просил.