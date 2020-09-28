Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 89 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Это суточный рекорд сентября. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 13 635 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 53, Заринск, Рубцовск, Первомайский район – по 4 заболевших, Новоалтайск, Целинный район – по 3 заболевших, Благовещенский, Заринский, Павловский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Алейск, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Солонешенский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
Также за сутки скончались два пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных случаев в Алтайском крае с начала эпидемии достигло 472. В тяжелом состоянии находятся 200 человек, из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ.
Ранее отоларинголог Владимир Зайцев дал пять советов по защите от коронавируса. Главный из них – обратиться к врачу.
Комментарии
С днем города поздравляю.
зато последние ограничения снимаем и все открываем, хотят народ таким образом выкосить?
Переведите школы на дистанционное, пожалуйста. Пока не поздно.
Молодцы земляки! Уверенное 19-е место за нами!
Что там по ИВЛ?
28.09.2020 11:57
Гость
Поздно. У вас детей нет. Иначе знали бы, что переболели очень и очень многие с симптомами. Так что антител на всех хватит.
28.09.2020 12:00
- гость
Ну нифига се заявление. Нет, ковидом в нашем классе и школе, не болели . То чем болели зимой и в начале этого года, орви простые.
28.09.2020 12:00
- гость -
антител как раз не хватит
Про школы присоединюсь. Распустить всех. По 30 человек в классе, 1000 - в школе.
Такое скопление детей. Страшно.
28.09.2020 12:05
Гость
ОРВИ? Ну-ну... Какие однако заразные ОРВИ пошли. Это сугубо мое мнение, и оно может не совпадать с другими, но в отсутствие тестов и по клинической картине, очень уж не похоже на те ОРВИ, которыми школьники болеют из года в год. Да и болеют они обычно с декабря, когда летние витаминки закончились и усталость накопилась. Вы тест на антитела не пробовали сдать? Удивитесь, наверное...
Либерастня на школы ополчилась.
Что, совсем конец близок, упыри?
28.09.2020 12:05
Гость
Наивный вы человек)))Вы еще напишите, что ковид у нас появился ровно тогда, когда тесты завезли, ни раньше не позже)
Да и вообще, что ковид у нас появился позже чем в Европе, хотя граничим с Китаем мы)))
То чем болели зимой и в начале этого года, орви простые.
Ну-ну)))
Че заныли то, от других болезней за это время пока царьвирус гуляет умерло гораздо больше народа, потому как все прикрыто было.
28.09.2020 11:57
Гость
Кто ж вам не дает сидеть на домашнем обучении - то? Все, кому страшно- заявления пишите и вперед!
Сегодня ездил по делам в одну популярную востребованную организацию, обычно там муравейник из сотрудников, сегодня два человека, в мыле, говорят, все другие на больничном или на дистанционке.
Случайность? Не думаю!
Насчет статистики, убежлен, рисуют цифры так, чтобы не вылететь за пределы допустимых коэффициентов.
Болеет очень много. И даже уже ощущение, что переболевших (или у кого болели члегы семьи), уже больше чем не болевших
у сына в школе здоровыми остаются только три учителя: математики, физики и физкультуры. но школу не закрывают на карантин и дети продолжают ходит на 2 урока в день.
89 чел в сутки? Если бы тестировали всех у кого есть симптомы ковид, в том числе, потеря обоняния, заболевших было бы больше. А так, ставят всем орви, на кт не везут как раньше, самоизоляцию не вводят, но строго рекомендуют сидеть дома. И лечат как от ковид которого как бы нет. Такие вот будни. И да, арбидол в аптеках уже неделю не купить. Совпадение, не думаю
Ещё один показатель, перестали вывозить больных с ковидной инфекцией из районов, негласное указание лечить на месте, больницы полные. В районах больницы не приспособленные, ждём увеличения больных в районах.
Всем, кому страшно жить среди людей: на земле есть пустыни, необитаемые острова, тайга совсем рядом, тундра. Вам туда.
И детей своих с собой возьмите. А через пару поколений ваше потомство можно будет в зоопарках демонстрировать. И детей стращать: будешь плохо учиться - будешь, как они, в клетке сидеть и пальцем подтираться.
Не морочьте голову, самоликвидируйтесь.
ну все, праздники и выборы прошли, теперь можно откручивать
В 126 школе болеют учителя и ученики.
Вместо 6 уроков- не больше 3...
Да и болеют они обычно с декабря, когда летние витаминки закончились и усталость накопилась
Неправда, и школьники, и детсадовцы начинают болеть, как правило, именно с сентября, т.к. лето общаются в помещении мало, начинают друг от друга цеплять вирусы. А тут еще наложился достаточно холодный сентябрь+ прохладно было в помещениях, так что рост ОРЗ объясним. Если бы не ковид, думаю, через неделю-полторы рост ОРЗ пошел бы на спад. Сейчас, конечно, какая-то доля -ковид, какая непонятно. Но, если закрывать на дистант, только точечно и на неделю-две, иначе никогда из этой истории не выберемся.
Думаю, и жутко переполненный ОТ на день города дал свои результаты. Это , конечно, была серьезная ошибка руководства
28.09.2020 12:45
- гость -
Это ваших потомков не будет и хорошо-бы через одно поколение.
Думаю, и жутко переполненный ОТ на день города дал свои результаты.
результаты какие-то невразумительные - до результатов обнуления еще расти и расти, тама рекорд 246 за сутки был....
28.09.2020 12:47
- гость -
Да мы уже школу заканчиваем, я на опыте основываюсь
28.09.2020 13:03
- гость -
28.09.2020 12:47
- гость -
Да мы уже школу заканчиваем, я на опыте основываюсь
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Все правильно он(она) говорит. Как сентябрь, так начинается всплеск ОРВИ.
28.09.2020 12:45
- гость -
Всем, кому страшно жить среди людей: на земле есть пустыни, необитаемые острова, тайга совсем рядом, тундра. Вам туда.
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А кто без мозгов, вообще не должны рожать, не плодить дypaчкoв, себе подобных.
Кто ж вам не дает сидеть на домашнем обучении - то?
отсутствие здравого смысла. такие о разных формах обучения ,в т.ч. дистант до пандемии не знали,да и после не узнают,им в телевизоре об этом не сказали
маски не носят процентов 90.
в транспорте и на дне города.
винова - власть, а кто же еще.(сарказьм)
винова - власть, а кто же еще.(сарказьм)
Вообще-то, виновата (без сарказма). Уже давно стало понятно, что без контроля- тут же маски носить перестают. Если уж ввели масочный режим- проверяйте и наказывайте виновных, если уж проводите день города, обеспечьте вывоз людей, не можете- не проводите.
28.09.2020 13:26
- гость -
АК-не транспортный узел,не курортная зона-одним словом жо.а мира,однако обогнали многие регионы по инфицированным. Выходит в тупости народонаселения дело.
Присоединяюсь к поздравленю с Днем города...
Люди - идиоты. Как можно было пойти туда??? пипец....
Всем самоизолироваться до 2030 года
28.09.2020 13:31
- гость -
А что это за праздник "День Города"? И так-ли необходимо было его проводить?
вообще то здоровье каждого - его забота, насильно никого не заставишь заботиться о себе, а у нас привыкли, что кто-то должен сказать или сделать, что сложного что ли носить маску и соблюдать элементарные правила, нет же, будем упираться до последнего.
28.09.2020 13:31
- гость -
винова - власть, а кто же еще.(сарказьм)
Вообще-то, виновата (без сарказма). Уже давно стало понятно, что без контроля- тут же маски носить перестают. Если уж ввели масочный режим- проверяйте и наказывайте виновных, если уж проводите день города, обеспечьте вывоз людей, не можете- не проводите.
Д а вроде же взрослые люди уже,а все вас контролировать надо,cколько выпили,носите ли маску-все губернатор должен проверить?