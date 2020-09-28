Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о 89 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Это суточный рекорд сентября. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 13 635 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 53, Заринск, Рубцовск, Первомайский район – по 4 заболевших, Новоалтайск, Целинный район – по 3 заболевших, Благовещенский, Заринский, Павловский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Алейск, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Советский, Солонешенский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

Также за сутки скончались два пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных случаев в Алтайском крае с начала эпидемии достигло 472. В тяжелом состоянии находятся 200 человек, из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев дал пять советов по защите от коронавируса. Главный из них – обратиться к врачу.