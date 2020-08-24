В Алтайском крае все больницы возобновляют плановую медпомощь

Плановая медицинская помощь в Алтайском крае, которую приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновится во всех медучреждениях региона, сообщает пресс-служба краевого правительства в Telegram.
Как пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", медучреждения для плановой медпомощи открываются в 21 районе края и в городе Барнауле. Отметим, что в остальных муниципалитетах такую деятельность возобновили ранее. Региональный Минздрав в общей сложности дополнительно открывает 127 медучреждений.
За последние сутки в Алтайском крае выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 11 251 человека.
Комментарии
ХОРОШО
а в поликлинике говорят карантин до конца месяца продлен... их то когда откроют?
На Госуслугах записи к врачу так и нет
с какого числа???