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Больше 250 млн рублей выделили на строительство нового детского сада в Рубцовске

, ИА "Амител"
Завершить работы планируют в ноябре 2021 года
Фото: alterrainvest.ru

Фото: alterrainvest.ru

257 миллионов рублей направили по нацпроекту "Демография" на строительство детского сада в Рубцовске. К работам подрядчик приступил в 2020 году, а завершить строительство планируют к ноябрю 2021 года, пишет официальный сайт Алтайского края. 

В образовательном учреждении оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. Также в помещениях оборудуют лифты, а на территории проведут благоустройство и озеленение. 

Сейчас на площадке завершают нулевой цикл работ, кладку стен и продолжают монтаж перекрытий первого этажа. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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