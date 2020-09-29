В Роспотребнадзоре озвучили условия для введения новых ограничений по COVID-19

Новые меры изоляции могут ввести в зависимости от числа новых случаев коронавируса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Специалист пояснила, что в текущей ситуации необходимо следить за количеством свободных коек в больницах: если их останется меньше 30%, то придется задуматься над мерами по ограничению контактов граждан. При этом она заверила, что ситуация с распространением вируса находится под контролем.

Как уже писал amic.ru, 28 сентября министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что в ковидных госпиталях региона занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа.

По последним данным, в России выявлено 1 167 805 заболевших коронавирусом и 20 545 смертей.