В алтайских ковидных госпиталях занято 97% коек

На сегодняшний день в ковидных госпиталях Алтайского края занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа. Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 сентября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Глава ведомства добавил, что в ближайшее время в крае планируют развернуть еще около тысячи коек для больных коронавирусом.
Как ранее сообщил amic.ru, 25 сентября специалисты регионального Минздрава осматривали медучреждения Алтайского края на предмет возможного перевода в формат ковидных госпиталей. Эксперты оценивали в том числе техническую возможность больниц. Например, наличие доступа к кислороду.
Так, под ковидных больных решено отдать инфекционное отделение горбольницы Заринска. Пациентов с вирусными пневмониями будут размещать в здании местного роддома. В Новоалтайске задействуют отдельно стоящее здание стационара на 240 коек и здание инфекционного отделения.
Напомним, что на 28 сентября в Алтайском крае COVID-19 выявили еще у 89 жителей региона. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае выросло до 13 635 человек.
Комментарии
Не может быть!
Ведь выявляют по 70-80 человек в сутки!
Сколько-то из них легких, сколько-то бессимптомных, кого-то выписывают, кто-то умирает...
Власти, можкт, хватит врать по 80 новых больных в сутки?
Может, пора бить в набат и просить помощи Москвы?
Болеет половина людей вокруг!
Пик эпидемии!
Завтрашних некуда госпитализировать,потому будут объявлены "лёгкими"...
Носите маски и берегите себя, болезнь очень коварная, осталась чудом жива.
Сосуды становятся дырявыми, корона залетает в эти дыры, как вор в квартиру и открываент двери своим сообщникам, и поражают помимо легких еще 4 органа.
Обязательное условие снятия ограничений по коронавирусу , чтобы на каждом из этапов в больницах было свободно 50% коек для заболевших коронавирусной инфекцией.
Какие меры предпринимаются?Что делают власти,чтобы ситуация не была такой напряженной?
3% свободно? Это норма?
Ведь всё шло к этому! Вспомните фото в диагностическом центре. В час ночи в очереди стоят жители края. Почему тогда не начали разворачивать дополнительные места?
97 % коек занято!
Томенко сделал "финт ушами" и ушёл на больничный. Посмотрим на действия Снесаря.
Да уж, правду больше не получилось скрывать. 97%. Нехорошие предчувствия оправдались. Ограничения надо вводить снова, не приятно, но что делать: зачем деньги нужны такие, зачем такая экономика, когда люди умирают и умирают
Идите вы на... со своими ограничениями после весны и лета бизнес в жопе. Другими заболеваниями как будто не болеют и раньше пневмониями болели. А теперь прям возвели пневмонии в ранг неизлечимых заболеваний. Лучше бы от онкологии лекарство придумали мрут в разы больше и никто не вводит карантин и пандемии
для 17:51
когда у человека нет мозгов ему невозможно что-либо объяснить
28.09.2020 17:51
Ввп
Зачем жопный бизнес открывал? Вон все качки в сельское хозяйство пошли.
17:51 реально дурачок. а вот если ты сам заболеешь, не дай бог, конечно, как закукарекаешь?
Надо закрыть доржное движение, и пешеходное. Чтоб не гибли в ДТП. А то гибнут и гибнут, каждый день, понимаиш.
Вот если вы погибните, как тогда запоёте?