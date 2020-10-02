"Заболевшие есть во многих больницах". Алтайский Минздрав о ковиде в БСМП

Заболевшие COVID-19 есть во многих медучреждениях Алтайского края. Это неизбежно, подчеркнули в региональном Минздраве. Сейчас персонал всех медучреждений проходит еженедельное тестирование на коронавирус (раньше это делали только сотрудники ковидных госпиталей). Поэтому число выявленных случаев растет.

Не стала исключением и краевая больница скорой медицинской помощи. В Минздраве подтвердили, что там тоже есть заболевшие как среди персонала, так и среди пациентов. Точное число пока неизвестно. Однако речи о закрытии медучреждения на карантин пока не идет.

Ранее в Telegram-канале "Алтайские крайности" появилась информация об очередной вспышке коронавируса в больнице скорой медицинской помощи.

"В первой городской больнице опять вспышка ковида. Куча пациентов, куча сотрудников, половина администрации, включая нового главного врача", – сказано в сообщении.

По поводу положительных результатов теста главврача Андрея Макина информацию amic.ru в Минздраве не подтвердили, аргументируя тем, что это персональные данные.

Напомним, в мае больница скорой медицинской помощи уже приостанавливала прием пациентов из-за вспышки коронавируса. Тогда заразились свыше 120 человек, подавляющее большинство из них – медработники.