"Заболевшие есть во многих больницах". Алтайский Минздрав о ковиде в БСМП

Заболевшие COVID-19 есть во многих медучреждениях Алтайского края. Это неизбежно, подчеркнули в региональном Минздраве. Сейчас персонал всех медучреждений проходит еженедельное тестирование на коронавирус (раньше это делали только сотрудники ковидных госпиталей). Поэтому число выявленных случаев растет.
Не стала исключением и краевая больница скорой медицинской помощи. В Минздраве подтвердили, что там тоже есть заболевшие как среди персонала, так и среди пациентов. Точное число пока неизвестно. Однако речи о закрытии медучреждения на карантин пока не идет.
Ранее в Telegram-канале "Алтайские крайности" появилась информация об очередной вспышке коронавируса в больнице скорой медицинской помощи.
"В первой городской больнице опять вспышка ковида. Куча пациентов, куча сотрудников, половина администрации, включая нового главного врача", – сказано в сообщении.
По поводу положительных результатов теста главврача Андрея Макина информацию amic.ru в Минздраве не подтвердили, аргументируя тем, что это персональные данные.
Напомним, в мае больница скорой медицинской помощи уже приостанавливала прием пациентов из-за вспышки коронавируса. Тогда заразились свыше 120 человек, подавляющее большинство из них – медработники.
Комментарии
Враки насчет еженедельного тестирования
И вирус есть ВЕЗДЕ.
Минимум треть населения уже переболела.
Никакие карантины не помогут.
Важно каждому при первых симптомах орви ответственно самоизолироваться
а еще важно своевременно выявлять и оказывать помощь, а не ждать когда перейдет в тяжелую форму, как у нас делают
Любые цифры от здравоохранения надо умножать на 10 и то минимум
Интересная табличка создана по данным Росстата.
Алтайский край один из последних вступает в смертоносную гонку с ковидом.
Почти все регионы уже пережили сильный всплеск смертности, мы только около пика.
https://i.yapx.ru/JFT5g.jpg
вот табличка. надеюсь, дизайн страницы не уедет
уехала табличка за край экрана.
копируйте, открывайте ссылку
https://i.yapx.ru/JFT5g.jpg