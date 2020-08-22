Андрей Макин занял должность главврача БСМП Алтайского края

На официальном сайте Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в разделе "Администрация" появилось имя нового руководителя учреждения.
Информация о том, что пост главврача займет экс-министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин, подтвердилась.
Андрей Макин родился 31 октября 1963 года, окончил Алтайский мединститут по специальности "лечебное дело". Работал хирургом в Барнаульской больнице скорой медицинской помощи, а после — заведующим хирургическим отделением городской клинической больницы № 1 города Барнаула. В 2015 году был назначен на должность главврача Кош-Агачской районной больницы, а в декабре 2018 года занял пост главы Минздрава Республики Алтай.
Бывший руководитель учреждения Владислав Бомбизо покинул пост 17 августа. В должности главврача он проработал почти девять лет.
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