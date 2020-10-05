В Алтайском крае объяснили, почему некоторые ковидные пациенты лежат в коридорах больниц

Ситуации, когда пациенты алтайских ковидных госпиталей лежат в коридорах, действительно существуют. Однако это лишь временная мера, заявил в ходе онлайн-брифинга 5 октября главный инфекционист края Валерий Шевченко.
По словам специалиста, при поступлении пациентов в госпиталь "идет сортировка": врачи оценивают состояние того или иного больного и уровень необходимой ему медицинской помощи.
"Если такая ситуация и возникает, то она временная, и мы делаем все, чтобы ее исправить", – заверил Шевченко.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшую неделю коечный фонд в ковидных госпиталях увеличился почти на 1 тыс. мест. Сейчас в регионе насчитывается около 3,2 тыс. коек. Из них свободны 366.
По данным на 5 октября, в регионе с начала эпидемии выявили 14 334 зараженных коронавирусом. Из них 529 скончались.
Комментарии
Нет ничего более постоянного чем временное, всегда так было.
Мы рожали когда - в коридорах женщины лежали, у нас палата была оплачена, а в коридоре целая армия вдоль стен роженец лежала. Так это было 10 лет назад, ковида небыло, а щас.........вертикально ставить если будут - не удивлюсь
Почему скрывают проблему?Про диагностический такие ужасы пишут!Ковидные больные лежат в коридорах!
Что это???
Это система.
Ну а что? Мы же отдельная цивилизация. У нас так принято. Очень сверхдержавненько.
"идет сортировка": врачи оценивают состояние того или иного больного и уровень необходимой ему медицинской помощи
Врачи оценили состояние и поняли, что этот может и в коридоре полежать. Лишь бы не по имущественному состоянию сортировали
Амик, а почему вы фрагментарно данные публикуете: "По данным на 5 октября, в регионе с начала эпидемии выявили 14 334 зараженных коронавирусом. Из них 529 скончались.". Почему удалили фрагмент "про количество выздоровевших?
Администрация края сама себе противоречит, с их сайта: "Лечение в ковидных госпиталях проходят 1377 пациентов... Всего в этих медучреждениях развернуто 3020 коек... В настоящее время свободно 366 коек."
Кем в ковидных госпиталях занято 3020 - 1377 - 366 = 1277 коек???
"идет сортировка": врачи оценивают состояние того или иного больного и уровень необходимой ему медицинской помощи
Такое ощущение, что и в стране идет сортировка, врачи оценивают состояние того или иного больного и уровень необходимой ему медицинской помощи. Некоторым в стране уровень помощи нужен выше, потому что они выше по уровню, а некоторые могут и в коридоре полежать
У нас не принято говорить о проблемах - или хорошо или ничего. Плюрализма мнений нет. Он типа лодку раскачивает и наше единство ставит под сомнение и покой граждан нарушает. А это не порядок
А Томенко эту ситуацию прокомментировать не хочет?
Я уже 2 недели лежу в ковидом в коридоре
. со мной рядом и мужчины, и женщины лежат. Палаты заполнены. Никто нам новых мест не предлагает. Все, что пишут, ничему не верю. Страшно тут, изнутри. Одн санитар сказал, что рядом морг.... Прям успокоил.
а губер в палате лежит или мож тож в коридор переедит , поближе к народу
Для 5.10.2020 15:54. Здоровья вам! Скажите, а чем лечат? Антикоагулянты, дексаметазон, фавипиравир? Есть рекомендованные лекарства в наших больницах?
Если бы вирус был очень заразен и опасен, то смертность и количество зараженных была бы в тысячи раз больше, при таком отношении правительства к людям! Я не говорю, что вирус не опасен, я про то, что уровень опасности его относительно низок и это немного радует. Где новые больницы? Китай строит новые, а у нас власть пере профилирует старые. Получается, чтобы оказать помощь больным с ковидом, отказывают в лечении другим больным, т.к. больница переоборудована... Власть занимается показухой в борьбе с заболеванием.
Гостю 15:30
Чего вы к цифрам придираетесь? Томенко в больнице, не с кем цифры согласовывать,поэтому каждый врёт как может
5.10.2020 15:54
- гость -
Я уже 2 недели лежу в ковидом в коридоре
опишите подробнее, что нравится, что кошмар, как лечат, сколько не вылечивают, как медработники держатся, хватает ли их?
А вы больных спрашивали, может им больше нравится лежать в коридоре? Оперативнее можно обратиться к врачу или к медсестре, видна вся обстановка по прибывающим и убывающим. Что ни говорите, а есть и положительные стороны...кто лежал в коридоре меня поймут...
в коридоре сквозняк оябэжэ. он при пневмонии оченна полезен.
там в мае то было мягко говоря зябко, а в октябре тем более..
5.10.2020 15:54
- гость -
Я уже 2 недели лежу в ковидом в коридоре
. со мной рядом и мужчины, и женщины лежат. Палаты заполнены. Никто нам новых мест не предлагает. Все, что пишут, ничему не верю. Страшно тут, изнутри. Одн санитар сказал, что рядом морг.... Прям успокоил.
если вы не троль , выздоровления вам!!
У нас всё отлично - а то что в коридорах лежат, то это наше отечественное ноу-хау!!! Вирус сквозняки не выносит, его из больных из-за разницы давления воздух вытягиват и через коридор в открытое окно выносит!
Лечат антибиотиками - в капельницах и уколах таблетки ингаляции. К врачам претензий нет. Очень много студентов, водят стариков на УЗИ рентген. Но очень долго все. Взяли мазки-ждём по 5 дней, а надо, чтобы было 2 отрицат. Теста. Ночью самое страшное, все болячки у стариков обостряются.часто начинают задыхаться,кашлять сильно. Я бегу за медперсонал ом. Либо кого то ночью начинают реанимировать, тк становится плохо. Тут кто с диабетом, кто с астмой.мне 37 лет, я сама молодая тут, все остальные за 55.... В коридоре лежать не самое страшное. Но приятного тоже мало
При поступлении пациентов в госпиталь "идет сортировка".
И это официальное заявление.То есть," оценили,отсортировали" и оставили лежать в коридоре?
Краю выделяют деньги на борьбу с коронавирусом? Власти в Москве знают про "сортировку больных", про людей в коридорах больниц, про многочасовые очереди на КТ, про людей,падающих в обмороки?
При мне увозили в реанимацию 4 чел. Страшно это видеть. Спать спокойно дома я точно долго не смогу. Хочется уже отсюда выйти, убежать домой, но ожидание этих тестов просто сводит с ума. Из-за их долгого отсутствия многих не выписывают, хотя уже можно освободить места для следующих и долечиваться дома. Если пациенты, которые уже в норме. Но не лежим в коридоре, ждём тесты, капаем в себя конскую дозу антибиотиков... Медперсонал молодцы. Бегают, ставят уколы, системы....
5.10.2020 16:20
- гость -
да,зачем эти дурацкие в отрицательных теста???
стало лучше- валите домой, по идее..
да, все так... медперсоналу респекты!!! в таких условиях, при такой загруженности...
помню, на 9 мая ... яблоко дали в обед.. в честь дня победы.....
Сегодня с высокой температурой добрался до поликлиники. Обнаружил огромную очередь таких же больных. Помещение не большое, дистанцию соблюдать трудно. Лавочек всем не хватает.За два с половиной часа ожидания из нашей очереди двух человек забрала скорая в скафандрах, терапевт сама вызвала..Вво время моего осмотра доктор проверила температуру без контактным термометром , показало 36,9. Хотя до и после приёма самостоятельно обыкновенным градусником измерял было 38 градусов. Осмотр ограничивается послушали и в рот заглянули. Всем видом врач показывает, что больничный не даст или даст, но не на долго. Несколько раз повторила, что больные "похоже сговорились", так как только из одной организации пришли за помощью за два дня 16 чел. Короче, формально записывают данные, больных. Почему бы проверку на ковид всем не делать. Первомайский район, поликлиника.. Всем выздоровления!
В Москву надо жаловаться, лучше самому, туда на верх
В Москву надо жаловаться, лучше самому, туда на верх
Ага. Тот который наверху уже полгода в бункере сидит.
А жаловаться -холопское дело, если вы не знали...
не жаловаться а требовать
как налоги платит- давайте, попробуй не оплати!
а как получить должное- фиг тебе