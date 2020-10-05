В Алтайском крае объяснили, почему некоторые ковидные пациенты лежат в коридорах больниц

Ситуации, когда пациенты алтайских ковидных госпиталей лежат в коридорах, действительно существуют. Однако это лишь временная мера, заявил в ходе онлайн-брифинга 5 октября главный инфекционист края Валерий Шевченко.

По словам специалиста, при поступлении пациентов в госпиталь "идет сортировка": врачи оценивают состояние того или иного больного и уровень необходимой ему медицинской помощи.

"Если такая ситуация и возникает, то она временная, и мы делаем все, чтобы ее исправить", – заверил Шевченко.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшую неделю коечный фонд в ковидных госпиталях увеличился почти на 1 тыс. мест. Сейчас в регионе насчитывается около 3,2 тыс. коек. Из них свободны 366.

По данным на 5 октября, в регионе с начала эпидемии выявили 14 334 зараженных коронавирусом. Из них 529 скончались.