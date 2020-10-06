"Все, на выход". Пьющие алтайские спортсмены будут лишаться поддержки Минспорта

Спортсмены из Алтайского края, замеченные в публичном употреблении алкоголя, будут лишаться поддержки регионального Минспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

"Все, на выход. Это значит, что спортсмены, которые будут уличены в публичном употреблении алкоголя лишаются помощи и поддержки Министерства спорта края и руководителя ведомства" — пояснил министр спорта Алексей Перфильев

Он пояснил, что в таком случае они могут и дальше заниматься любимым делом, однако уже без участия Минспорта. "Потому что спортсмен – понятие круглосуточное", – добавил Перфильев.

Как сказал сам министр, на такую меру Минспорта пошло после двух резонансных происшествий – смертельной драки на Старом Базаре с участием экс-боксера Михаила Старцева и гибели вратаря ХК "Динамо-Алтай" Вадима Орехова в ДТП.

Напомним, что в ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла драка. 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб от удара по голове.

Супруга погибшего мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности" и сейчас он находится под арестом.

Смертельное ДТП произошло на улице Аванесова в Барнауле в ночь на 27 сентября. 22-летний водитель Land Rover не справился с управлением, машина вылетела на бордюр, а затем врезалась в столб. 25-летний голкипер ХК "Динамо-Алтай" Вадим Орехов, который находился на пассажирском сиденье, скончался до прибытия медиков.

Позднее правоохранители возбудили уголовное дело и задержали водителя, которым оказался другой голкипер динамовцев – Данил Тимченко. По предварительной информации, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.