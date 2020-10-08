"Как само собой". Алтайский Минстрой планирует сбросить Камень-на-Оби с угольной "иглы"

Бюджет Алтайского края перестанет финансировать закупки угля в Каменском районе. Об этом во время пресс-конференции 7 октября заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Последние несколько лет ни у теплоснабжающей компании, ни у бюджета района нет средств, чтобы в полном объеме приобретать топливо. И к помощи края все давно привыкли.

"Фактически в этом и в предыдущие два года, да и до этого тоже, Камень-на-Оби и весь Каменский район топились за счет поддержки краевого бюджета. К сожалению, все привыкли к этому, и как само собой это происходит. Тем не менее объем поддержи постепенно снижается, надеемся, что вместе с руководством района когда-то мы сможем выйти на более-менее самостоятельною работу", – отмечает министр.

Отопительный сезон в районе начался с "резервного" угля. Это топливо, которое за счет финансирования краевого бюджета формируется на площадке Камня-на-Оби, чтобы снизить риски. Всего город закупил 1,5 тыс. тонн на 4 млн рублей. Однако этих запасов, по оценкам Гилева, не хватит.

"Скорее всего, мы будем направлять в город поддержку из краевого резервного запаса угля. Это будет до тех пор, пока у местного теплоснабжающего предприятия не пойдет выручка по начислению за оказанные услуги. Октябрь – теплый, поэтому в ноябре за октябрь начисления будут маленькие. Более-менее нормальные начисления будут в первых числах декабря за отопление в ноябре. До этого времени совместно муниципальным и краевым углем будем отапливать город", – отметил Гилев.

Угольная проблема беспокоит Камень-на-Оби последние пять лет: город с плохой кредитной историей не может найти поставщика, готового направлять муниципалитету топливо в долг. В 2018 и 2019 годах в разгар отопительного сезона в городе приходилось вводить режим чрезвычайной ситуации: не хватало угля и нестабильно работало теплоснабжающее оборудование. Проблема решалась только после вмешательства краевых властей.