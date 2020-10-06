В Алтайском крае планируют вернуть часть ковидных ограничений. Что нас ждет?

Нас снова посадят на удаленку?

Скорее всего, да. Роспотребнадзор предлагает работодателям "в том числе служащим и офисным работникам обеспечить переход на дистанционный режим работы, ограничить личный прием граждан".

На этот раз в формулировке нет фраз "перевести часть сотрудников" или "по возможности", как это было раньше.