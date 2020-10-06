В Алтайском крае планируют вернуть часть ковидных ограничений. Что нас ждет?

В Алтайском крае предлагают вернуть некоторые ковидные ограничения, которые действовали весной. Соответствующее предложение региональное управление Роспотребнадзора уже направило в оперштаб. Изменения (если их примут) коснутся детей и взрослых, и скорее всего не понравятся некоторым организациям. О каких ограничениях идет речь — читайте в материале amic.ru.
Скорее всего, да. Роспотребнадзор предлагает работодателям "в том числе служащим и офисным работникам обеспечить переход на дистанционный режим работы, ограничить личный прием граждан".
На этот раз в формулировке нет фраз "перевести часть сотрудников" или "по возможности", как это было раньше.
Возможно. Роспотребнадзор предлагает рассмотреть вопрос переноса даты начала осенних каникул на две недели раньше установленного срока.
Напомним, сейчас по рекомендации Министерства образования и науки Алтайского края каникулы в школах начнутся с 26 октября 2020 года. То есть Роспотребнадзор предлагает отправить детей отдыхать уже с 12 октября. Однако пока такого решения официально не было принято.
Из-за сложной эпидситуации в регионе. Как говорится в документе, свободный коечный фонд в ковидных госпиталях составляет 31,6%, а для третьего этапа снятия ограничений должно быть не менее 50%. Коэффициент распространения инфекции — 1,10 (для третьего этапа должен быть 0,5).
Кроме того, в последние недели наблюдается рост числа заболевших. Причем сейчас в Алтайского крае много зараженных, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии. По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ОРВИ сохраняются на уровне предыдущей недели. А вот эпидпорог превышен на 23%.
Ранее представители Роспотребнадзора говорили, что в случае ухудшения эпидситуации в регионе, возможно возвращение ограничений.
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