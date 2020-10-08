"Динамика положительная". В алтайском правительстве рассказали о состоянии Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края продолжает лечиться в стационаре от двухсторонней пневмонии. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

"Виктор Петрович продолжает лечение в Краевой клинической больнице. Динамика положительная", – сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Напомним, о том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение. Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.

Томенко дважды обращался к жителям Алтайского края из больничной палаты, сначала записав видео, а во второй раз – опубликовав пост с пожеланиями здоровья.