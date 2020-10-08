"Динамика положительная". В алтайском правительстве рассказали о состоянии Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края продолжает лечиться в стационаре от двухсторонней пневмонии. Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.
"Виктор Петрович продолжает лечение в Краевой клинической больнице. Динамика положительная", – сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.
Напомним, о том, что Томенко заразился коронавирусом, стало известно 22 сентября. Изначально губернатор получал амбулаторное лечение. Однако спустя несколько дней ему стало хуже, и главу региона госпитализировали с двухсторонней пневмонией. При этом повторный тест на COVID-19 уже не показал наличие вируса.
Томенко дважды обращался к жителям Алтайского края из больничной палаты, сначала записав видео, а во второй раз – опубликовав пост с пожеланиями здоровья.
Комментарии
надежды на благополучный исход нет?
Такое чувство,что в параллельном измерении живут люди,кторые отвечают за тот трешь,который сейчас в медицине.
А вот Трамп вылечился за три дня! Вот где хорошая медицина! Там даже после "новичка" вылечиваются и становятся ещё и моложе и краше...
ну выздоровления
он издевается????????????????
Выздоровления вам, Виктор Петрович! Вопросы о министре здравоохранения края и его компетентности, а также о том, как ковидному больному можно попасть на лечение в обычную больницу и как это все оформить документально, общество задаст попозже как обычно в Инстаграмме
Я считаю, что если состояние улучшается, нужно ехать домой и долечиваться амбулаторно, как "нормальные" люди. Освободить место для тех, кто реально нуждается в помощи! И медикам расшаркиваться не придется, останутся силы на помощь нуждающимся.
Краевой клинической больнице есть ковидное отделение ? кто знает?
Теперь есть.
искренне желаю здоровья вам!
Ноооо что происходит сегодня это страшно и не понятно что делать, когда вызываешь скорую, а она не едет!!!!!!!! звонишь говоришь, плохо а тебе ждите, пол дня проходит говоришь, что уже не можешь терпеть, а тебе ждите!!!!!!!!!!!!!!!!!
Горячая линия краевого минздрава 40 минут музыки и потом безконечная тишина!!!!!!!!!!!!!!
Горячая линия роспотребнадзора нажмите цифру одну, потом другую, и в итоге звоните в скорую!!!!!!!!! звоню дальше не по вопросу COVID как там по иным вопросам, трубку взяли сначала пытались отправить на кнопку с COVID, когда я громко сказал я туда уже нажимал, мне сказали звоните на горячую линию краевого минздрава!!!!!!!!!!!!!! КРУГ ЗАМКНУЛСЯ!!!!!!!!! А человеку плохо!!!!!!!!!!!!!
Звоню в приемную уполномоченного по правам человека в алт крае, они мне посочувствовали и сказали ждать скорую!!!!!!!!!
Звоню в правительство Алтайского края на тел. по работе с обращениями граждан трубку не берут!!!!!!!!!!!!!!!!
Потом пошли звонки родственникам и знакомым!!!!!!!!!!!!!
Скорая приезжает, я думаю наконец то, заходят в подъезд, выходят мы не к вам, мы в соседнюю квартиру, я говорю плохо маме, мне, мы не можем до свидания!!!!!!!!!
У соседнего дома скорая стоит я спрашиваю у вас в списках нет моего дома, мне говорят нет!!!!!!!!!!!!!
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ У МЕНЯ НЕТ ИНСТАГРАММ!!!!!!! ЭТО ВООБЩЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ??????????