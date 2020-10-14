Небоскребы и набережная. Речной вокзал в Барнауле предлагают отдать под строительство ЖК

Проект ЖК "Речной" / Фото: m-art22.ru
Барнаульские архитекторы разработали очередной проект строительства жилого комплекса на Речном вокзале. Вместо порта специалисты предлагают возвести два 24-этажных дома с подземной парковкой, спортивно-развлекательный центр, набережную и причал. Amic.ru вспомнил, какие проекты уже готовили архитекторы Барнаула для речпорта.
Что известно о проекте?
Эскизы жилого комплекса на Речном вокзале, получившего рабочее название "Речной", обнародовала творческая мастерская "М-Арт". По данным "Алтайского портала недвижимости", проект еще находится в стадии разработки. Сейчас известно, что архитекторы предлагают объединить две спиралевидные башни переходом, первые этажи отдать под коммерцию, а квартиры решено строить свободной планировки.
На территории ЖК по проекту должно быть расположено пятиэтажное коммерческое здание, состоящее из трех круглых корпусов с террасами и экокровлей.
Также архитекторы предложили построить причал, набережную, фонтан, поставить колесо обозрения, а неподалеку от ЖК разместить гостиницу. Судя по визуализации, она выше, чем "башни-близнецы".
Кто выступает заказчиком проекта, пока остается тайной. Однако в августе, по информации amic.ru, Речной вокзал сменил собственника: у кузбасской компании "Талтэк" объект купила барнаульская строительная фирма "Селф", принадлежащая Нодару Шонии.
У проекта, который предлагают архитекторы "М-Арт", есть шансы на реализацию. В 2015 году Центральный районный суд признал незаконным решение Барнаульской гордумы изменить территориальную зону объекта с общественно-деловой на общественно-жилую и запретил строить жилые дома на Речном вокзале.
Однако, по данным публичной кадастровой карты, до сих пор участок, где сейчас находится здание Речного вокзала и куда предлагают "поставить" "башни-близнецы", относится к категории "Земли населенных пунктов". Эта категория разрешает строить многоквартирные дома выше девяти этажей, торговые центры, магазины, гостиницы и другие объекты. Поэтому возведение ЖК на Речном вокзале сейчас вполне законно.
Что планировали построить на Речном вокзале?
Проект, предложенный архитекторами "М-Арт", уже четвертый за последние пять лет. В 2015 году компания "ПрогрессН" (которая косвенно связана со строительной компанией "Сибирия"), владеющая Речпортом, объявила конкурс архитектурных проектов.
Архитекторы предлагали жилые дома в форме стеклянных пирамид, деловые центры в виде свечек, а также футуристические многофункциональные высотки замысловатых форм.
В одном из первых эскизов, который увидела общественность, вместо здания речпорта возвышался жилой комплекс 16-25 этажей. Набережную сохранили, но сделали ее в двух уровнях: одну – общественную, вторую – закрытую, только для жильцов комплекса. Чуть позже стало известно, что компания выбрала для реализации совершенно иной проект.
В новом варианте застройки Речного вокзала архитекторы предложили построить торгово-развлекательный центр площадью до 25 тыс. квадратных метров. Также здесь планировалось возведение 25-этажного жилого комплекса.
"Основной задачей реконструкции Речного вокзала является создание многофункционального комплекса, который бы стал визитной карточкой города Барнаула, так как он располагается непосредственно на въезде в город со стороны Правобережного тракта", – сказано в документации.
Компания "ПрогрессН" весной 2015 года даже получила градостроительный план земельного участка: этот документ фактически дал фирме разрешение на строительство ЖК и ТЦ. Однако общественность и архитектурное сообщество встало на дыбы. В результате проект заморозили.
В 2018 году Речной вокзал вновь сменил собственника: комплекс купила ГК "Талтэк" из Кузбасса. Она открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия". Для этого летом 2018 года собственник выполнил ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, а также благоустроил прилегающую территорию.
По информации amic.ru, компания планировала снести здание Речного вокзала ради строительства оздоровительного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что объект будет от восьми до десяти этажей, а территорию рядом плавно соединят с новой набережной. Однако в администрации города информацию об этом опровергли. Как видим, строительство действительно не началось.
Комментарии
Водоохранная зона? Не, не слышали... Неужели речной транспорт так не выгоден?
хотел в будущем прикупить подземную парковку в этом ЖК!
еще не определился лодку туда ставить или автомобиль!
товарисч Нодар подскажите гидроизоляция будет надлежаще сделана или для видимости для гос. комиссии?
лодку все таки брать или тачку?
Теперь над рекой будут звучать такие объявления из репродуктора - "Прогулочный катер до Бобровки отправляется от подъезда номер 3"
колесо обозрения в самой низкой точке Барнала?
и еще чтобы оно отчалило вместе с берегом)
А в доме который Ракшин строит на вокзале, - электричка до Перуново отправляется, пятый перегони на десятый))))))
Может и Обь продадим?
Не, ну братва уничтожила гражданскую авиацию, автомобилестроение, на Алтае тракторный завод, комплекс промышленный на Калинина и Космонавтов, ЗСВ! Теперь настала пора окончательно добить речной транспорт - к Обаме можно не ходить - уничтожат!!!
Вроде симпатично по сравнению с серым обветшалым зданием речного вокзала. Но если хотите порадовать горожан, то снесите его и рекультивируйте территорию, разбейте парк. Зачем опять высотки лепить? Для кого?
Обь уже давно на десять раз продана - живем на величайшей реке мира, а с нее ничего не имеем, даже рыбы....
Нужно на современной архитектуре вешать табличку с именем чинуши, который подписал строительство сооружения
Чтобы будущие барнаульцы его проклинали
Браковали проекты, что закроют вид с моста на Ленинский уходящий до горизонта и опять высотки...
Вокзал должен быть реконструирован и ему необходимо присвоить статут исторического здания. Все проекты подразумевающие его снос и переделку должны идти лесом. Никакой жилой застройки там не нужно. Просто сделайте нормальную набережную. Объявите конкурс проектов, выберите нормальное бюро которое спроектирует качественное общественное пространство. И не надо кукарекать что это будет дорого, вы не меньше денег зароете превратив всё это место в кусок безграмотного фуфла при участие местных "девелоперов".
емираты?
по мне так интересный проект, который украсит Барнаул.
Господь, не дай свершиться кощунству.
Не дает им покоя эта территория. Оставьте для нормальной набережной. Везде есть, кроме Барнаула.
Надоели уже эти порывы впихнуть на территорию у Оби высотки. Конечно, квартирку с видом на реку можно же втридорога продать. А чтобы жители сильно не орали, в проект добавили причал и набережную — мол, мы и для всех что-то хотим сделать.
14.10.2020 09:10
- гость -
Нужно на современной архитектуре вешать табличку с именем чинуши, который подписал строительство сооружения
Чтобы будущие барнаульцы его проклинали
Башню Эйфеля тоже проклинали поначалу
Вокзал должен быть реконструирован и ему необходимо присвоить статут исторического здания.
Вокзал продан и земля под ним. Что захотят то и построят(((
К тебе же домой не приходят и не говорят где холодильник поставить, где диван
опять начали качать общественное мнение
не угомонятся никак
когда же у нас начнут посадки и конфискации за подобные решения (когда в угоду некоторых уничтожают заводы под тц и исторические памятники под точечную застройку)
Честно признаться надоела уже эта тема со сносом речного вокзала! Вообще продажа федеральной собственности в частные руки вызывает много вопросов! Здание речного вокзала 1985 г. по своему уникально! Думаете почему в г. Барнауле оно гораздо больше, чем например здание автовокзала??? Просто так это планировали советские архитекторы, от балды??? Если сегодня нам отдельные личности пытаются доказать, что это здание не рентабельно и пассажиропоток в нем нулевой, то это не от большого ума, а скорее от их алчности и продажности! Огромный город, который стоит на одной их самых больших рек в мире просто обязан иметь такое здание Речпорта, потому, что речную инфраструктуру необходимо развивать, а не разорять и распродавать речной транспорт, как пассажирский, так и грузовой! На мой взгляд, это прежняя, позорная практика приватизации и растаскивания государственного имущества, причем нашего с вами имущества, нашего достояния! На лицо порочность всей политической системы нашей страны! И потом за всеми этими красивыми картинками, максимум, что будет реализовано, так это строительство небоскребов, поскольку это самая доходная часть всей этой авантюры, а все остальное, то, что касается благоустройства территории - это расходная часть, а по сему реализована она никогда не БУДЕТ!!! Просто снесут Речной вокзал!!!
В Москве реконструировали Северный речной порт, в условиях пандемии, сняли про это фильм- получился грандиозный спортивный, развлекательный, прогулочный комплекс. Градоначальники задумались бы над подобным направлением, не нужны там высотки, стройте их в других более приемлемых для этого местах.
14.10.2020 09:25
- гость -
Значит надо выкупить обратно и дать по шапке кто эту сделку одобрил раннее.
Карусель то на кой там?! Вы ещё чебуречечную и шашлычную туда воткните.
У нас на въезде "три тополя" стоят - по уродски совершенно, еще парочку добавить. А то, что вода подземная давит, и там нельзя строить высотки , от самой Партизанской , наверное надо построить и сменить ландшафт на разлив реки! Гениально!
14.10.2020 09:23
Отчаянная
И что там видеть "на реку"?
Обь в районе Барнаула несудоходна!
Мель на мели и мелью погоняет, никакие речные перевозки дноуглубительные работы не окупят!
Нет судов - не нужен и вокзал.
Опыт Красноярска по решению затопления застроенной территории хотим ? Там застроили набережную - огреблись! Или кому то охота денег отмыть?
конечно строить. долой сараи.
Высотки в оползневой зоне??? Ну-ну... У Кокуйского причалят с первым паводком.
"вид на реку" это вам не хухры мухры
почти как вид на море-океан
Одна знакомая архитектор рассказывала - к ним втихую поступило задание просчитать, как скоро съедут некие дома в реку, т.к. они построены на берегу и уже стронулись. Оказалось, это в Новосибирске построили какой-то ЖК на берегу Оби и он уже начал путь в сторону реки. И мы достукаемся.
14.10.2020 09:59
Итальянец
Конечно съедут. Чудес не бывает, гранитного щита как на Манхэтане у нас тут в Сибири нет, только песок и глина.
И по-хорошему, надо еще привести в культурный вид прогулки на воде, устранив эти а-ля кабаки на плаву. Носятся же с этим туркластером, так и под его тему можно организовать культурные экскурсионные прогулочные рейсы с экскурсоводом, а не с пивом и музыкой. Город на реке, а ни приличного речпорта нет, ни приличных пассажирских рейсов.
Франк все подпишет что Шония прикажет . Прощай Речной
14.10.2020 09:43
Гость
Что-то, видать, показывают интересное, раз этот "вид на реку" является аргументом, чтобы ценник накрутить.
14.10.2020 09:59
Итальянец
Там, помнится, на Фрунзе вырыли котлован под высотку, и рядом стоящие дома тихо поехали вниз) Что там за основание, не знаю. А у нас камня внизу нет в силу геологических особенностей. Так что высотки на склоне к Барнаулке - это тоже такое себе начинание.
14.10.2020 08:48
- гость -----хотел в будущем прикупить подземную парковку в этом ЖК!
еще не определился лодку туда ставить или автомобиль!
товарисч Нодар подскажите гидроизоляция будет надлежаще сделана или для видимости для гос. комиссии?
лодку все таки брать или тачку?----------------Бери тачку не ошибешься, кайло тебе выдадут бесплатно.
Что делают!!! Весь центр это песок. Недаром же всю жизнь там стоял частный сектор и 2-х этажные бараки, а город шагал в сторону Черёмушек и Докучаево. Все эти илитки хрензнаетсколькиэтажные поплывут со временем. Заметили, как участилось проседание грунта на Красноармейском и Ленинском?
мнение знаменитого историка Данилы хотелось бы услышать
предложи квартиры в этих домах нахаляву и 99 прОцентов комментаторов сразу переобулись бы в воздухе: стали бы ратовать за гениальный проект и насущную необходимость сноса вокзала.
На одном из фото, уже влепили свечу на Сереброплавильном)
квартиры в этих домах нахаляву
Давали бы у моря нахаляву то да, а так спасибо. Вы можете проверить предложить.
14.10.2020 10:49
ф каЦке
Действительно, какого ражна не восстанавливают Сереброплавильный? Свечку и туда? Барнаул -туристический кластер, на этом могли бы и денег зарабатывать. Но не хотят, хотят денег и сразу... Так же и с речным вокзалом... Испортил людей квартирный вопрос...
14.10.2020 10:44
- гость -
Жить на ветродуе у реки? Не, спасибо. Мне вон новосибирский "Европейский берег" нравится, но как подумаю, что там зимой творится...
Выходы к реке можно по пальцам пересчитать, давайте их перекроим. Может посредине Ленинского стройку разрешить?
эти две башни влезут, где поле одуванчиков у моста и гостиницы, там и стройте. На будущее нужно думать, зданий такого масштаба, как Речной вокзал в мире мало и не предвидится, нужно сохранять
Общая команда: на обед заработали. Можно ослабить накал
14.10.2020 09:34
Николай Наздрачев
Молодец, поддерживаю! Когда я в прошлой теме заикнулся, про восстановление судоходства - набежали противники: на фиг ненужно, убыточно, жили без этого и дальше будем...
Как же это достало ! Только одно у рвачей на уме : деньги , деньги , деньги .... Да когда вы нажрётесь ? Когда ? Всё на продажу под красивые лозунги ! Локомотив тем временем начали застраивать вместо того ,чтобы сделать там детские спортивные школы и творчески развивающие клубы и секции . Надеюсь подрастающее поколение отблагодарит хапуг за это .
про грунтовые воды уже писали 5 лет назад: https://www.amic.ru/news/309460/
14.10.2020 12:49
- гость -
Не ну в деньгах как таковых нет ничего плохого. Даже в желании их зарабатывать в большом количестве нет ничего зазорного. Это нормально. Вопрос только возникает, почему власти выбирают способ заработка максимально тупой, не эффективный, сиюминутный и впоследствии ведущий к многомиллионным убыткам? Объяснение у меня тут только одно, ни своё будущее, ни будущее своих детей и внуков, с Барнаулом они не связывают.
а свечка на месте сереброплавильного, это конечно фиаско братан
не подумавши разместили фото, слили всю свою так называемую идею восстановления
сразу ясно для чего купили