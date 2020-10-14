Небоскребы и набережная. Речной вокзал в Барнауле предлагают отдать под строительство ЖК

Проект ЖК "Речной" / Фото: m-art22.ru

Барнаульские архитекторы разработали очередной проект строительства жилого комплекса на Речном вокзале. Вместо порта специалисты предлагают возвести два 24-этажных дома с подземной парковкой, спортивно-развлекательный центр, набережную и причал. Amic.ru вспомнил, какие проекты уже готовили архитекторы Барнаула для речпорта.

Что известно о проекте?

Эскизы жилого комплекса на Речном вокзале, получившего рабочее название "Речной", обнародовала творческая мастерская "М-Арт". По данным "Алтайского портала недвижимости", проект еще находится в стадии разработки. Сейчас известно, что архитекторы предлагают объединить две спиралевидные башни переходом, первые этажи отдать под коммерцию, а квартиры решено строить свободной планировки.

На территории ЖК по проекту должно быть расположено пятиэтажное коммерческое здание, состоящее из трех круглых корпусов с террасами и экокровлей.

Также архитекторы предложили построить причал, набережную, фонтан, поставить колесо обозрения, а неподалеку от ЖК разместить гостиницу. Судя по визуализации, она выше, чем "башни-близнецы".

Кто выступает заказчиком проекта, пока остается тайной. Однако в августе, по информации amic.ru, Речной вокзал сменил собственника: у кузбасской компании "Талтэк" объект купила барнаульская строительная фирма "Селф", принадлежащая Нодару Шонии.

У проекта, который предлагают архитекторы "М-Арт", есть шансы на реализацию. В 2015 году Центральный районный суд признал незаконным решение Барнаульской гордумы изменить территориальную зону объекта с общественно-деловой на общественно-жилую и запретил строить жилые дома на Речном вокзале.

Однако, по данным публичной кадастровой карты, до сих пор участок, где сейчас находится здание Речного вокзала и куда предлагают "поставить" "башни-близнецы", относится к категории "Земли населенных пунктов". Эта категория разрешает строить многоквартирные дома выше девяти этажей, торговые центры, магазины, гостиницы и другие объекты. Поэтому возведение ЖК на Речном вокзале сейчас вполне законно.

Что планировали построить на Речном вокзале?

Проект, предложенный архитекторами "М-Арт", уже четвертый за последние пять лет. В 2015 году компания "ПрогрессН" (которая косвенно связана со строительной компанией "Сибирия"), владеющая Речпортом, объявила конкурс архитектурных проектов.

Архитекторы предлагали жилые дома в форме стеклянных пирамид, деловые центры в виде свечек, а также футуристические многофункциональные высотки замысловатых форм.

В одном из первых эскизов, который увидела общественность, вместо здания речпорта возвышался жилой комплекс 16-25 этажей. Набережную сохранили, но сделали ее в двух уровнях: одну – общественную, вторую – закрытую, только для жильцов комплекса. Чуть позже стало известно, что компания выбрала для реализации совершенно иной проект.

В новом варианте застройки Речного вокзала архитекторы предложили построить торгово-развлекательный центр площадью до 25 тыс. квадратных метров. Также здесь планировалось возведение 25-этажного жилого комплекса.

"Основной задачей реконструкции Речного вокзала является создание многофункционального комплекса, который бы стал визитной карточкой города Барнаула, так как он располагается непосредственно на въезде в город со стороны Правобережного тракта", – сказано в документации.

Компания "ПрогрессН" весной 2015 года даже получила градостроительный план земельного участка: этот документ фактически дал фирме разрешение на строительство ЖК и ТЦ. Однако общественность и архитектурное сообщество встало на дыбы. В результате проект заморозили.

В 2018 году Речной вокзал вновь сменил собственника: комплекс купила ГК "Талтэк" из Кузбасса. Она открыла в здании Речного вокзала ресторан "Пьяцца Италия". Для этого летом 2018 года собственник выполнил ремонт фасада, кровли, внутренних инженерных коммуникаций, а также благоустроил прилегающую территорию.

По информации amic.ru, компания планировала снести здание Речного вокзала ради строительства оздоровительного комплекса с гостиницей. Предполагалось, что объект будет от восьми до десяти этажей, а территорию рядом плавно соединят с новой набережной. Однако в администрации города информацию об этом опровергли. Как видим, строительство действительно не началось.