Пикет против повышения цен на проезд в общественном транспорте пройдет в Барнауле

В Барнауле организуют пикет против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Мероприятие состоится в субботу, 17 октября, на площади перед бывшим ДК "Химиков" (ныне Регцентр) на улице Титова. Акция пройдет с 13 до 14 часов.

Как написал на своей странице в Facebook один из организаторов мероприятия – историк Данил Дегтярев, в акции могут одновременно участвовать не более 100 человек. Участникам обязательно нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Особо подчеркивается, что на митинге не должно быть никакой партийной символики.

Акция пройдет под лозунгами "Нет повышению цен на проезд!", "Хватит наживаться на бедных!", "Повышаете цены – улучшайте качество услуг!". Плакаты нужно приносить с собой. В рамках мероприятия планируется собрать подписи с обращением к главе города Вячеславу Франка с требованием отменить запланированное повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что с 1 ноября 2020 года для пользователей электронных карт повышение может составить 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно и предпочитает наличный расчет, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси – 28 рублей.