Пикет против повышения цен на проезд в общественном транспорте пройдет в Барнауле

В Барнауле организуют пикет против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Мероприятие состоится в субботу, 17 октября, на площади перед бывшим ДК "Химиков" (ныне Регцентр) на улице Титова. Акция пройдет с 13 до 14 часов.
Как написал на своей странице в Facebook один из организаторов мероприятия – историк Данил Дегтярев, в акции могут одновременно участвовать не более 100 человек. Участникам обязательно нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Особо подчеркивается, что на митинге не должно быть никакой партийной символики.
Акция пройдет под лозунгами "Нет повышению цен на проезд!", "Хватит наживаться на бедных!", "Повышаете цены – улучшайте качество услуг!". Плакаты нужно приносить с собой. В рамках мероприятия планируется собрать подписи с обращением к главе города Вячеславу Франка с требованием отменить запланированное повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что с 1 ноября 2020 года для пользователей электронных карт повышение может составить 1-1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Для тех, кто пользуется общественным транспортом нерегулярно и предпочитает наличный расчет, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси – 28 рублей.
Комментарии
Надо было на Восточном ,а еще лучше на Куете этот пикет провести.
не ловко как то, перед Минском и Хабаровском
А главы автокомпаний и сотоварищи не могут урезать свой личный аппетит на повышении?! С народа на автобусах, которые только и могут на них ездить, и получая зпл во много раз меньше владельцев АТК.
Ну что за место, что за тема? Опять придут 3 калеки, а в новостях покажут, вот он дескать и весь протестный потенциал, остальные, стало быть - поддерживают и одобряют. На самом деле такие митинги - это дискредитация тех, кто не совсем согласен с действиями властей разных уровней
лучше провести за городом- в полях
Зачем в полях? Определить единое место для проведения митингов в АК - разъезд Рямы Ларичихинского сельсовета. Тайга, свежий воздух, чудесные места, а митинговать то как приятно. Все 31 жителей Рям, а также все медведи в округе обязательно поучаствуют в каждом митинге.
А что толку требовать отмены повышения цен на проезд? Ну, сделают транспорт бесплатным и что дальше? Цены на ЖКХ растут, медицина - дорожает, продукты, товары и услуги дорожают. Может быть лучше потребовать повышения реальных зарплат, чтобы было чем платить за проезд и было на что есть?
предлагаю добавить лозунги
"нет - зиме!",
"пусть лето будет вечным!",
"за лапти!"