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Новости

Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя

, ИА "Амител"
По словам представителя МИД РФ, никто никогда таких заявлений не делал
Фото: weacom.ru

Фото: weacom.ru

Россия опровергает тезисы министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что в Москве якобы заявляли, что Алексей Навальный сам себя отравил. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отвергаем заявления Мааса, которые он уже не первый раз делает публично, о том, что представители российской исполнительной власти утверждали, будто Навальный отравил сам себя. Это чистая ложь. Никто никогда таких заявлений не делал", – цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.10.2020 06:50
- гость -

Удивляет тупизна германских политиков."Мы тут газетку прочитали и уяснили".А вот тупизна месной либерастни уже давно перестала удивлять.

16.10.2020 06:54
- гость -

Бобик, ты хоть косточку-то погрыз с утра? Или раньше чем на горшок, сюда прибежал. Разминай пасть - тебе весь день тут гавкать

16.10.2020 07:14
CALIBR

Короткая память плюс отсутствие того, что мешает танцевать танцору мужского пола - преимущество её, а не недостаток.
*понять , простить.

16.10.2020 06:50
- гость -
+++++++++++++
Оправился с утреца - снял с гидроупора то, троллёнышЪ ?

16.10.2020 07:25
- гость -

Тупая реакция месной либерастни в виде собачьего обгавкивания не удивляет.Удивляет быстрое выявление гейропиками отравителей навального:заговор шести российских чинов с целью убийства хайпового блогера с применением армейского боевого отравляющего вещества группы "Новьичок"

16.10.2020 07:40
гость

На старуху бывает проруха. То есть у Захаровой провал памяти, забыла что она говорила. А у спец. служб полный провал. Командир самолета не смотря на заминированный аэропорт посадил самолет в Омске, а врач скорой понял что это отравление, вколол ДОТ, бутылку сумели переправить в Германию и "Бабушка приехала" - момент истины.

16.10.2020 07:47
CALIBR

16.10.2020 07:25
- гость -
+++++++++++++
Ты бобика то отвяжи от ошейника , пусть побегает - глядишь и гавкать перестанет.

16.10.2020 07:52
CALIBR

Самый главный сказал, что клиент заболел, сварив на кухне яд. Правда, у главного тройка по химии была, поэтому тоже понять,простить - оценка то государственная в те годы была.

16.10.2020 08:02
- гость -

тогда журналистам объясните что за боталом следить надо

16.10.2020 08:25
CALIBR

16.10.2020 08:02
- гость -
тогда журналистам объясните что за боталом следить надо
++++++++++
Как можно объяснить Соловьёву, Киселёву и Кеосаяну с его "рафаэлкой", если они зарабатывают на пошлости с официального одобрения своих кремлёвских кураторов ?
Самогонка, наркотики,бабы , баня ,так называемый слив слежки за ним, попавший в МК - откуда ?
Местные тролли подхватившие эту хрень на ветках про отравление, здесь, на Амике - с чьей подачи лапшу вешали и изгалялись вплоть до того, что Навальный пиарится самоотравившись ?
Сознательно или несознательно, но балабесы публично демонстрируют тем самым абсолютную управляемость своими кукловодами.

16.10.2020 08:43
АБОРИГЕН

Т.е. Макрон зря бесился после того как Путин ему в глаза эту чушь нёс?!

16.10.2020 08:44
- гость -

Врачи скорой не ставили уколов.Антидот вводили уже в больнице."В первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения"-сказал врач-анестезизиолог омской больницы Теплых.О клинической картине отравления говорили и российские медики.Вот только об отравлении именно "Новьичком" впервые взбдздохнула старуха меркель и дальше пошло-поехало в цивилизованной европке.

16.10.2020 08:46
- гость -

Алкоголь в крови навального омскими врачами был обнаружен.0,2 промиле.

16.10.2020 08:48
тю!

Калиброванный, а тебе не приходило в голову, что у каждого может быть своё собственное мнение? Или по себе судишь и тявкаешь исключительно по команде "фас" от оплачивающих тебя хозяев? Иначе откуда бы вот это про управляемость кукловодами... Мне вот и в голову бы это не пришло, потому что ВСЕГДА выражаю ТОЛЬКО своё мнение. Причём никому его и не навязываю.

16.10.2020 08:49
Аборигену

В глаза,по телефону.Путин не стал где-то в стороне:шу-шу-шу.

16.10.2020 08:53
- гость -

балабесы публично демонстрируют тем самым абсолютную управляемость своими кукловодами.


Кал, ты вчера пережрал что-ли и поэтому сегодня самобичеванием занялся?

16.10.2020 09:00
- гость -


16.10.2020 08:48
тю!

свое собственное мнение можно на кухне высказывать. а если ты пишешь в газете и говоришь по телевизору то будь добр следить

16.10.2020 09:12
- гость -

Не, ну это уже прогнозировалось - вначале заявляем полную чушь, о том, что сам сварил и что сам отравился, затем будет постепенный откат, но вину в отравлении никогда не признаем. Точно так будет как с Боингом - сбили укры на АН-2 с пороховыми ускорителями, затем подправим в википедии по СУ-25, что он действует на высоте до 10 км, а потом согласимся что да Бук, но не наш....

16.10.2020 09:18
месный

16.10.2020 08:48
тю!

Но твоё мнение ты в выданном тебе темнике находишь, ведь так?

16.10.2020 09:20
CALIBR

16.10.2020 08:46
- гость -
Алкоголь в крови навального омскими врачами был обнаружен.0,2 промиле.
+++++++++
Верю вам - вы единственный, кто читал медицинскую выписку , которую по забывчивости не отправили вместе с "больным" самолётом в Шарите.
* тов.майор диванных войск из Староп@@уново - ну что же вы так глупо и неосмотрительно выложили сверхсекретную информацию , существующую в одном экземпляре и сроком хранения 50 лет ?

16.10.2020 09:29
- гость -

Моё собственное мнение: тем, кто пьет самогон, рано или поздно грозит панкреатит. Болезнь опасная! Смертность выше, чем от ковида.

16.10.2020 09:29
Просто Дама

Как же мне нравится этот Калибр свой этой детской непробиваемой наивностью: "назло бабушке уши отморожу", внушаемостью своей! И даже ник соответствующий выбрал: типа померян, получил порядковый номер и поставлен в ряд себе подобных... Только вот не указал, какой он калибр - большой или мааааленький...

16.10.2020 09:30
CALIBR

16.10.2020 08:48
тю!
+++++++++++
Тютюкин , меня терзают смутные сомнения, что чёрно-белый телевизор "Енисей", тобой носимый на плечах , давно нуждается в замене замене на цветной - там больше палитры красок , а если ещё перейдёшь с "вечернего му" на National Geographic и Wild world, через месяц обретешь и удоволетворение и спокойствие в жизни.
* а может и ума добавится, поняв что соловьиный помёт - не лучшее питание для настоящего патриота, желающего процветания России.

16.10.2020 09:34
Просто Дама

Но твоё мнение ты в выданном тебе темнике находишь

Ну хватит уже по себе судить, малыш! Ну не все люди одинаковы, представь себе. Это во-первых. А во-вторых, психологию совсем не знаешь. Человеку прежде всего свойственно НЕ СОГЛАШАТЬСЯ с навязываемым ему мнением. И делать, и думать НАОБОРОТ! Увы, такова природа людей. Пока камаз не переедет... Потому и учатся, в основном, не на чужих ошибках, а на своих...

16.10.2020 09:35
Калибру

Конечно,то что не опубликовано на эхе мацы, то не может быть правдой.И,наоборот,то что там опубликовано-всё правда ))

16.10.2020 09:37
CALIBR

16.10.2020 09:29
Просто Дама
Как же мне нравится этот Калибр
+++++++++++
Но вы же дама или дама , но не нама, поэтому что с вас взять - перелицевавшегося на лету латентного пассивного педераста, кроме забыть ту хрень, которую вы несёте от женскАго лица.

16.10.2020 09:39
CALIBR

16.10.2020 09:35
Калибру
Конечно,то что не опубликовано на эхе мацы, то не может быть правдой.И,наоборот,то что там опубликовано-всё правда ))
+++++++++++
Очевидно , любите мацу ? На Эхе или ночью, украдкой и по одеялом .А, Просто даманоненама ?

16.10.2020 09:42
- гость -

CALIBR, ты что, наклюкался что ли?Че попало барагозишь.))

16.10.2020 09:43
- гость -

А я считаю, что Соловьёв-умный и мощный ведущий на своём месте.Он защищает политику государства.Со сколькими разными лицами он общается каждый день?!И вот возьмём к примеру эхо Москвы?Там в своём тесном кругу ведут беседы в основном со "своими",причём парочками или троечками)

16.10.2020 09:45
- гость -

Фантомас разбушевался

16.10.2020 09:45
- гость -

Калибр,в отличии от тебя на эхо я уже давно не захожу:там дух чижолый,хуже чем в пристанционном нужнике.

16.10.2020 09:47
Гы

чёрно-белый телевизор "Енисей"

Оооо! Ну теперь всё понятно! У Кабибра больная тема - телевизор! Поди этим Енисеем его и вдарили... Как там детский советский анек... "Когда моя мама была беременна мной, её ударили по голове патефоном... а мне ничего... а мне ничего... а мне ничего...". Он явно хочет об этом поговорить! ПсихотерапеУты есть тут?

16.10.2020 09:49
- гость -

калибру 09:20
---------------------------------
Это озвучил врач.Вам представляется возможным что в больницу под покровом ночной темноты проник агент Путина и в истории болезни данного персонажа приписал эти 0,2 промили?

16.10.2020 09:53
- гость -

Крепился Кал крепился, но не стерпел, завел свои любимые песни про испражнения и педерастов.

16.10.2020 09:53
Просто Дама

дама , но не нама,

Конечно, не вама. Подрасти малёха, калибр, да не тот...

16.10.2020 10:00
месный

16.10.2020 09:49
- гость -
Это озвучил врач.

Я надеюсь у тебя есть ссылка на это? Или как всегда кроме пустого трёпа ничего?

16.10.2020 10:02
CALIBR

16.10.2020 09:49
- гость -
Это озвучил врач
++++++++++++
просто напишите цитатой что озвучил врач, я перепроверю, а потом будем рассуждать дальше- ок ?
Не напишите - в томное эротическое путешествие .

16.10.2020 10:03
месный

16.10.2020 09:47
Гы
У Кабибра ....

Чё так и остался в развитии на уровне детского сада, младшей группы?
Походу в отношении тебя это был саааавсем не детский советский анек.

16.10.2020 10:04
месному

rbc.ru/rbcfreenews/5f815d5c9a79477f9a0f490d/

16.10.2020 10:05
CALIBR

16.10.2020 09:53
- гость -
++++++++++++
вижу попал в цель и это доставляет улыбку от твоей бестолковости.

16.10.2020 10:11
- гость -

Кстати, не подскажите фамилии врачей и экспертов в цивилизованной европке что обследовали тело и анализы навального.А то на слуху только фамилии меркель,макрона и шизоидных членов ес,нашедших и назвавших шесть отравителей в России?

16.10.2020 10:11
CALIBR

Врач рассказал, что во время госпитализации у Навального в крови в шесть раз был превышен уровень амилазы, сахара и лактата сыворотки, а также наблюдался рост лейкоцитоза (в два раза), максимальный уровень ацетонурии (внутреннего ацетона). Кроме того, в моче у оппозиционера был обнаружен алкоголь (0,2 промилле). «Все, что перечислено, — это все сдвиг в плохую сторону. Это те метаболиты, те вещества, которые выросли. Эти вещества в большом количестве вызывают патологические изменения»
++++++++++++
Чудак , это те вещества, которые ВЫРОСЛИ на фоне плохого метаболизма.
Если алкоголь и присутствовал , то как следствие, а не причина.
Но тебе этого не понять - башка должна быть округлой, а не квадратной, как у носителей ТВ.

*


16.10.2020 10:14
CALIBR

16.10.2020 10:11
- гость -
+++++++++++
но ты то умный, в отличие от "шизоидных" ? Хотя сомневаюсь - умные не просят помощи у зала , они смотрят умные передачи или обращаются к гуглу напрямую.

16.10.2020 10:15
- гость -

Ну ты,Калибр,в медицине видимо больше меня разбираешься,если заявляешь,что 0.2 промилле алкоголя в крови-это следствие работы организма, а не то о чём все подумали.

16.10.2020 10:17
Дядька

пригожинские мельчают на глазах, какая то инфантильная словесная диарея.

16.10.2020 10:20
Калибру

Ещё раз.В России выступают по теме навального конкретные врачи, с фамилиями.За границей таких заявлений нет.Все анонимные гости )) Их "озвучивают" высокопоставленные политики,честные до глубины души.

16.10.2020 10:25
CALIBR

16.10.2020 10:15
- гость -
Ну ты,Калибр,в медицине видимо больше меня разбираешься,если заявляешь,что 0.2 промилле алкоголя в крови-это следствие работы организма, а не то о чём все подумали.
+++++++++
Я простым языком разъяснил то, на что запали квашенные тролли .
* В следующий раз поправляйте корону на голове , прежде, чем заявлять " о чём все подумали" - хоккей ?

16.10.2020 10:26
Дядьке

А по существу? Как считаешь,навального глушанул Путин армейским боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новьичок" или всё это действо-операция американских спецслужб в целях дальнейшего опорочивания имиджа России?

16.10.2020 10:28
- гость -

А тупонькая местная либерастня им по шакальи подвывает.

16.10.2020 10:29
для 10:26

Вот сам и ответил, что и как

16.10.2020 10:35
Дядька


16.10.2020 10:26
Дядьке А по существу?
__________________

"Чума на оба ваши дома....."
(с)
Первое, что приходит на ум. Грызня, она что в сарайчике грызня, что на москве реке или на капитолийском холме.

16.10.2020 10:38
- гость -

Что так на Калибра набросились?Мы когда служили в одном лётчицком отряде, часто бывали в командировках и останавливались в гостиницах.Так там как было?Принял,снял...то есть конечно,нет:снял,принЯл,прОтокол,опись,отпечатки пальцев.
И мы, как почитатели Навального, не верим ни одному слову грязных инсинуаций.А Мария Певчих-просто давняя соратница по борьбе.Хотя и живёт в Лондоне.Но временами бывает и в Томске, и в Омске и в столицах,но всё по работе.

16.10.2020 10:53
- гость -

Дядьке
---------------------------------
Ну неужели вы думаете что Путин наконец-то решился отравить Навального и именно боевым веществом группы Новичок? )))На скрипале сорвалось,а на навальном-то точно пройдёт )))

16.10.2020 11:24
- гость -

"«Дырявая шлюпка»: Захарова.." снова в невменозе.

16.10.2020 11:38
- гость -

Философский вопрос:Почему ярые защитники любого режима типа передового или типа тоталитарного становятся хамами? Они становятся таковыми в процессе защиты или, наоборот, ярыми сторонниками становятся хамы? Что первично: хамство или идея?

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