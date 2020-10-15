Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя

Россия опровергает тезисы министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что в Москве якобы заявляли, что Алексей Навальный сам себя отравил. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы отвергаем заявления Мааса, которые он уже не первый раз делает публично, о том, что представители российской исполнительной власти утверждали, будто Навальный отравил сам себя. Это чистая ложь. Никто никогда таких заявлений не делал", – цитирует Захарову РИА Новости.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.
Комментарии
Удивляет тупизна германских политиков."Мы тут газетку прочитали и уяснили".А вот тупизна месной либерастни уже давно перестала удивлять.
Бобик, ты хоть косточку-то погрыз с утра? Или раньше чем на горшок, сюда прибежал. Разминай пасть - тебе весь день тут гавкать
Короткая память плюс отсутствие того, что мешает танцевать танцору мужского пола - преимущество её, а не недостаток.
*понять , простить.
16.10.2020 06:50
- гость -
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Оправился с утреца - снял с гидроупора то, троллёнышЪ ?
Тупая реакция месной либерастни в виде собачьего обгавкивания не удивляет.Удивляет быстрое выявление гейропиками отравителей навального:заговор шести российских чинов с целью убийства хайпового блогера с применением армейского боевого отравляющего вещества группы "Новьичок"
На старуху бывает проруха. То есть у Захаровой провал памяти, забыла что она говорила. А у спец. служб полный провал. Командир самолета не смотря на заминированный аэропорт посадил самолет в Омске, а врач скорой понял что это отравление, вколол ДОТ, бутылку сумели переправить в Германию и "Бабушка приехала" - момент истины.
16.10.2020 07:25
- гость -
+++++++++++++
Ты бобика то отвяжи от ошейника , пусть побегает - глядишь и гавкать перестанет.
Самый главный сказал, что клиент заболел, сварив на кухне яд. Правда, у главного тройка по химии была, поэтому тоже понять,простить - оценка то государственная в те годы была.
тогда журналистам объясните что за боталом следить надо
16.10.2020 08:02
- гость -
тогда журналистам объясните что за боталом следить надо
++++++++++
Как можно объяснить Соловьёву, Киселёву и Кеосаяну с его "рафаэлкой", если они зарабатывают на пошлости с официального одобрения своих кремлёвских кураторов ?
Самогонка, наркотики,бабы , баня ,так называемый слив слежки за ним, попавший в МК - откуда ?
Местные тролли подхватившие эту хрень на ветках про отравление, здесь, на Амике - с чьей подачи лапшу вешали и изгалялись вплоть до того, что Навальный пиарится самоотравившись ?
Сознательно или несознательно, но балабесы публично демонстрируют тем самым абсолютную управляемость своими кукловодами.
Т.е. Макрон зря бесился после того как Путин ему в глаза эту чушь нёс?!
Врачи скорой не ставили уколов.Антидот вводили уже в больнице."В первые минуты после поступления инъекции этого препарата пациенту были сделаны. В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения"-сказал врач-анестезизиолог омской больницы Теплых.О клинической картине отравления говорили и российские медики.Вот только об отравлении именно "Новьичком" впервые взбдздохнула старуха меркель и дальше пошло-поехало в цивилизованной европке.
Алкоголь в крови навального омскими врачами был обнаружен.0,2 промиле.
Калиброванный, а тебе не приходило в голову, что у каждого может быть своё собственное мнение? Или по себе судишь и тявкаешь исключительно по команде "фас" от оплачивающих тебя хозяев? Иначе откуда бы вот это про управляемость кукловодами... Мне вот и в голову бы это не пришло, потому что ВСЕГДА выражаю ТОЛЬКО своё мнение. Причём никому его и не навязываю.
В глаза,по телефону.Путин не стал где-то в стороне:шу-шу-шу.
балабесы публично демонстрируют тем самым абсолютную управляемость своими кукловодами.
Кал, ты вчера пережрал что-ли и поэтому сегодня самобичеванием занялся?
16.10.2020 08:48
тю!
свое собственное мнение можно на кухне высказывать. а если ты пишешь в газете и говоришь по телевизору то будь добр следить
Не, ну это уже прогнозировалось - вначале заявляем полную чушь, о том, что сам сварил и что сам отравился, затем будет постепенный откат, но вину в отравлении никогда не признаем. Точно так будет как с Боингом - сбили укры на АН-2 с пороховыми ускорителями, затем подправим в википедии по СУ-25, что он действует на высоте до 10 км, а потом согласимся что да Бук, но не наш....
16.10.2020 08:48
тю!
Но твоё мнение ты в выданном тебе темнике находишь, ведь так?
16.10.2020 08:46
- гость -
Алкоголь в крови навального омскими врачами был обнаружен.0,2 промиле.
+++++++++
Верю вам - вы единственный, кто читал медицинскую выписку , которую по забывчивости не отправили вместе с "больным" самолётом в Шарите.
* тов.майор диванных войск из Староп@@уново - ну что же вы так глупо и неосмотрительно выложили сверхсекретную информацию , существующую в одном экземпляре и сроком хранения 50 лет ?
Моё собственное мнение: тем, кто пьет самогон, рано или поздно грозит панкреатит. Болезнь опасная! Смертность выше, чем от ковида.
Как же мне нравится этот Калибр свой этой детской непробиваемой наивностью: "назло бабушке уши отморожу", внушаемостью своей! И даже ник соответствующий выбрал: типа померян, получил порядковый номер и поставлен в ряд себе подобных... Только вот не указал, какой он калибр - большой или мааааленький...
16.10.2020 08:48
тю!
+++++++++++
Тютюкин , меня терзают смутные сомнения, что чёрно-белый телевизор "Енисей", тобой носимый на плечах , давно нуждается в замене замене на цветной - там больше палитры красок , а если ещё перейдёшь с "вечернего му" на National Geographic и Wild world, через месяц обретешь и удоволетворение и спокойствие в жизни.
* а может и ума добавится, поняв что соловьиный помёт - не лучшее питание для настоящего патриота, желающего процветания России.
Но твоё мнение ты в выданном тебе темнике находишь
Ну хватит уже по себе судить, малыш! Ну не все люди одинаковы, представь себе. Это во-первых. А во-вторых, психологию совсем не знаешь. Человеку прежде всего свойственно НЕ СОГЛАШАТЬСЯ с навязываемым ему мнением. И делать, и думать НАОБОРОТ! Увы, такова природа людей. Пока камаз не переедет... Потому и учатся, в основном, не на чужих ошибках, а на своих...
Конечно,то что не опубликовано на эхе мацы, то не может быть правдой.И,наоборот,то что там опубликовано-всё правда ))
16.10.2020 09:29
Просто Дама
Как же мне нравится этот Калибр
+++++++++++
Но вы же дама или дама , но не нама, поэтому что с вас взять - перелицевавшегося на лету латентного пассивного педераста, кроме забыть ту хрень, которую вы несёте от женскАго лица.
16.10.2020 09:35
Калибру
Конечно,то что не опубликовано на эхе мацы, то не может быть правдой.И,наоборот,то что там опубликовано-всё правда ))
+++++++++++
Очевидно , любите мацу ? На Эхе или ночью, украдкой и по одеялом .А, Просто даманоненама ?
CALIBR, ты что, наклюкался что ли?Че попало барагозишь.))
А я считаю, что Соловьёв-умный и мощный ведущий на своём месте.Он защищает политику государства.Со сколькими разными лицами он общается каждый день?!И вот возьмём к примеру эхо Москвы?Там в своём тесном кругу ведут беседы в основном со "своими",причём парочками или троечками)
Фантомас разбушевался
Калибр,в отличии от тебя на эхо я уже давно не захожу:там дух чижолый,хуже чем в пристанционном нужнике.
чёрно-белый телевизор "Енисей"
Оооо! Ну теперь всё понятно! У Кабибра больная тема - телевизор! Поди этим Енисеем его и вдарили... Как там детский советский анек... "Когда моя мама была беременна мной, её ударили по голове патефоном... а мне ничего... а мне ничего... а мне ничего...". Он явно хочет об этом поговорить! ПсихотерапеУты есть тут?
калибру 09:20
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Это озвучил врач.Вам представляется возможным что в больницу под покровом ночной темноты проник агент Путина и в истории болезни данного персонажа приписал эти 0,2 промили?
Крепился Кал крепился, но не стерпел, завел свои любимые песни про испражнения и педерастов.
дама , но не нама,
Конечно, не вама. Подрасти малёха, калибр, да не тот...
16.10.2020 09:49
- гость -
Это озвучил врач.
Я надеюсь у тебя есть ссылка на это? Или как всегда кроме пустого трёпа ничего?
16.10.2020 09:49
- гость -
Это озвучил врач
++++++++++++
просто напишите цитатой что озвучил врач, я перепроверю, а потом будем рассуждать дальше- ок ?
Не напишите - в томное эротическое путешествие .
16.10.2020 09:47
Гы
У Кабибра ....
Чё так и остался в развитии на уровне детского сада, младшей группы?
Походу в отношении тебя это был саааавсем не детский советский анек.
rbc.ru/rbcfreenews/5f815d5c9a79477f9a0f490d/
16.10.2020 09:53
- гость -
++++++++++++
вижу попал в цель и это доставляет улыбку от твоей бестолковости.
Кстати, не подскажите фамилии врачей и экспертов в цивилизованной европке что обследовали тело и анализы навального.А то на слуху только фамилии меркель,макрона и шизоидных членов ес,нашедших и назвавших шесть отравителей в России?
Врач рассказал, что во время госпитализации у Навального в крови в шесть раз был превышен уровень амилазы, сахара и лактата сыворотки, а также наблюдался рост лейкоцитоза (в два раза), максимальный уровень ацетонурии (внутреннего ацетона). Кроме того, в моче у оппозиционера был обнаружен алкоголь (0,2 промилле). «Все, что перечислено, — это все сдвиг в плохую сторону. Это те метаболиты, те вещества, которые выросли. Эти вещества в большом количестве вызывают патологические изменения»
++++++++++++
Чудак , это те вещества, которые ВЫРОСЛИ на фоне плохого метаболизма.
Если алкоголь и присутствовал , то как следствие, а не причина.
Но тебе этого не понять - башка должна быть округлой, а не квадратной, как у носителей ТВ.
*
16.10.2020 10:11
- гость -
+++++++++++
но ты то умный, в отличие от "шизоидных" ? Хотя сомневаюсь - умные не просят помощи у зала , они смотрят умные передачи или обращаются к гуглу напрямую.
Ну ты,Калибр,в медицине видимо больше меня разбираешься,если заявляешь,что 0.2 промилле алкоголя в крови-это следствие работы организма, а не то о чём все подумали.
пригожинские мельчают на глазах, какая то инфантильная словесная диарея.
Ещё раз.В России выступают по теме навального конкретные врачи, с фамилиями.За границей таких заявлений нет.Все анонимные гости )) Их "озвучивают" высокопоставленные политики,честные до глубины души.
16.10.2020 10:15
- гость -
Ну ты,Калибр,в медицине видимо больше меня разбираешься,если заявляешь,что 0.2 промилле алкоголя в крови-это следствие работы организма, а не то о чём все подумали.
+++++++++
Я простым языком разъяснил то, на что запали квашенные тролли .
* В следующий раз поправляйте корону на голове , прежде, чем заявлять " о чём все подумали" - хоккей ?
А по существу? Как считаешь,навального глушанул Путин армейским боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новьичок" или всё это действо-операция американских спецслужб в целях дальнейшего опорочивания имиджа России?
А тупонькая местная либерастня им по шакальи подвывает.
Вот сам и ответил, что и как
16.10.2020 10:26
Дядьке А по существу?
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"Чума на оба ваши дома....."
(с)
Первое, что приходит на ум. Грызня, она что в сарайчике грызня, что на москве реке или на капитолийском холме.
Что так на Калибра набросились?Мы когда служили в одном лётчицком отряде, часто бывали в командировках и останавливались в гостиницах.Так там как было?Принял,снял...то есть конечно,нет:снял,принЯл,прОтокол,опись,отпечатки пальцев.
И мы, как почитатели Навального, не верим ни одному слову грязных инсинуаций.А Мария Певчих-просто давняя соратница по борьбе.Хотя и живёт в Лондоне.Но временами бывает и в Томске, и в Омске и в столицах,но всё по работе.
Дядьке
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Ну неужели вы думаете что Путин наконец-то решился отравить Навального и именно боевым веществом группы Новичок? )))На скрипале сорвалось,а на навальном-то точно пройдёт )))
"«Дырявая шлюпка»: Захарова.." снова в невменозе.
Философский вопрос:Почему ярые защитники любого режима типа передового или типа тоталитарного становятся хамами? Они становятся таковыми в процессе защиты или, наоборот, ярыми сторонниками становятся хамы? Что первично: хамство или идея?