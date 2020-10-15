Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя

Россия опровергает тезисы министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что в Москве якобы заявляли, что Алексей Навальный сам себя отравил. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отвергаем заявления Мааса, которые он уже не первый раз делает публично, о том, что представители российской исполнительной власти утверждали, будто Навальный отравил сам себя. Это чистая ложь. Никто никогда таких заявлений не делал", – цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.