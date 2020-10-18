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Врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой

, ИА "Амител"
Маски и перчатки останутся самым действенным способом
Фото: goodfon.ru

Фото: goodfon.ru

Заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с радио Sputnik рассказал, как защититься от коронавируса в зимний период. 

По словам специалиста, поведение коронавирусной инфекции в холодное время года плохо изучено, в связи с чем необходимо принимать максимальные меры защиты. Он добавил, что зимой сопротивление организма вирусам снижается. 

Карабиненко отметил, что самым эффективным методом защиты останутся маски и перчатки. 

"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. <...> Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов", – сказал врач.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.10.2020 14:16
Евгений

Научный факт: вирус ковида меньше чем молекулы CO2 и H2О, поэтому часть из этих молекул задерживается маской, образуя иной раз внутри настоящую баню, а ковидыч пролетает сквозь маску аки нейтрино сквозь всю Землю - абсолютно беспрепятственно!

Горячий привет антимасочникам!

18.10.2020 14:31
Твайлайт Спаркл

>Научный факт: вирус ковида меньше чем молекулы CO2 и H2О
Враньё, хотя бы потому что размер молекулы воды = 0,28 нм, а SARS-CoV-2 virion is approximately 50–200 nanometres in diameter.

Разница в 200-700 раз!

18.10.2020 14:44
- гость -

"ковидыч пролетает сквозь маску"
------
Сколько вам, дуракам, ещё объяснять, что вирус сам по себе не летает? Он не птичка и не комарик.

18.10.2020 14:59
Павсекакий

"вирус ковида меньше чем молекулы CO2 и H2О"
-----
Ты, прежде чем постить такую чушь, посмотрел бы в интернетах, из чего состоит вирус, что такое РНК и как она выглядит.

18.10.2020 15:21
almas

Предлагают носить утепленный вариант маски. Берегите уши от мороза!

18.10.2020 15:31
- гость -

2
18.10.2020 14:16
Евгений

Научный факт: вирус ковида меньше чем молекулы CO2 и H2О

ты, жертва ЕГЭ! А еще свою бездарь выставляешь на посмешище.

знаешь из скольки молекул состоит вирус?

18.10.2020 15:32
Павсекакий

almas, главное от лапши уши берегите!

18.10.2020 15:36
Tesuck

Конечно он огромен в сравнении с СО2, но все равно проходит через вашу марлю.

18.10.2020 16:11
- гость -

Tesuck, ты в курсе, что по английски ознчает "to suck"?
Ещё раз для особо непробиваемых - вирусы сами по себе не проходят и не пролетают, они "ездят" на капельках, которые ты выдыхаешь, вычихиваешь или выкашливаешь, а большую часть таких капелек маска задержит.

18.10.2020 16:22
almas

15:32 Павсекакий "главное от лапши уши берегите!"

Аватарка отреагировала

18.10.2020 16:24
- гость -

18.10.2020 14:16
Евгений
Научный факт: вирус ковида меньше чем молекулы CO2 и H2О, поэтому часть из этих молекул задерживается маской, образуя иной раз внутри настоящую баню, а ковидыч пролетает сквозь маску аки нейтрино сквозь всю Землю - абсолютно беспрепятственно!
---------
Не позорься, ты нахватался вершков, а как это на самом деле действует (как вирусы распространяются по воздуху, сколько их надо вдохнуть, чтобы заболеть и т.д.) - понятия не имеешь.

18.10.2020 16:27
- гость -

18.10.2020 15:36
Tesuck
Конечно он огромен в сравнении с СО2, но все равно проходит через вашу марлю.
---------------
Часть отсеивается, если ты сам в маске. Чем меньше вдохнешь вирусов (чем ниже их концентрация), тем больше шансов, что не заболеешь.
И большинство мокроты с вирусами внутри оседают на маске, если ты болеешь, кашляешь, чихаешь, да просто дышишь, но ты в маске. Так ты снижаешь шанс заразить окружающих.

18.10.2020 16:35
- гость -

Дебил на дебиле, и дебилом погоняет.

18.10.2020 17:01
- гость -

Я буду носить маску и ограничивать свои передвижения.
Это НЕ ЗНАЧИТ , что я живу в страхе! Просто ситуация должна прекратиться.

Когда я ношу маску на нос и рот в общественных местах и &#8203;&#8203;в магазинах / супермаркетах / аптеках / офисах, я хочу, чтобы вы знали следующее:
&#10071;Я достаточно образован, чтобы знать, что я могу болеть бессимптомно и все же передавать вирус вам.

&#10071;Нет, я не «живу в страхе» перед вирусом; Я просто хочу быть частью решения, а не проблемой.

&#10071;Я не чувствую, что «меня контролирует правительство». Я чувствую себя взрослым, вносящим свой вклад в безопасность нашего общества, и хочу научить других тому же. Если бы мы все могли жить с уважением к другим, весь мир был бы намного лучше.

&#10071;Ношение маски не делает меня слабым, напуганным, глупым или даже «контролируемым». Это делает меня заботливым и ответственным.

&#10071;Когда вы думаете о своей внешности, дискомфорте или мнении других людей о вас, представьте любимого человека - ребенка, отца, мать, бабушку и дедушку, тетю, дядю или даже незнакомца, - подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, в одиночку, без каких-либо членов семьи или друзей поблизости. Их кровать ...
Спросите себя, не могли бы вы немного помочь им, надев маску ...

Скопируйте и вставьте, если не можете лучше написать!
Перепост желателен.
И берегите себя, пожалуйста &#128591;

18.10.2020 18:16
гость

ВСЕ НАДОЕЛО!!!!!!!!!!!!!!

18.10.2020 18:22
almas

Маски бесполезны, говорят.... Может быть...
Но носить их обязательно, чтобы не заразить других. Вероятно соглашусь. Или чтобы защитить себя. Вероятно так...
Вирус не оказывает никакого влияния на детей, за исключением тех, на которых он воздействует,
Чтобы не заболеть, нужно здоровое питание и физические упражнения. Хороший десятикилометровый пробег на кухне площадью десять квадратных метров бодрит и развивает воображение
Вирус распространяется по воздуху на один метр, иногда на два, но также и на четыре. Если есть ветер, может быть, больше.
Этот вирус смертелен, но только для людей, у которых уже есть другие болезни. За исключением случаев, когда он смертелен даже для людей, не страдающих другими заболеваниями. Это касается только пожилых людей. Но иногда это затрагивает и молодых людей. Гораздо больше страдают мужчины. Но часто и женщины тоже.

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