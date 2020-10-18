Врач рассказал, как защититься от коронавируса зимой

Заслуженный врач России Александр Карабиненко в беседе с радио Sputnik рассказал, как защититься от коронавируса в зимний период.

По словам специалиста, поведение коронавирусной инфекции в холодное время года плохо изучено, в связи с чем необходимо принимать максимальные меры защиты. Он добавил, что зимой сопротивление организма вирусам снижается.

Карабиненко отметил, что самым эффективным методом защиты останутся маски и перчатки.

"Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. <...> Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов", – сказал врач.