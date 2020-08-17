Алтайский край получил еще более миллиарда рублей на ремонт дорог

На ремонт дорог в Алтайском крае поступило более миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее распоряжение ране подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В июне губернатор Виктор Томенко обратился в правительство России с просьбой выделить дополнительные средства на обновление краевых дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественный автомобильные дороги".
Основным условием предоставление средств стал обязательный ввод в эксплуатацию объектов 2021 года уже в 2020 году. Таким образом, за оставшиеся 4,5 месяца в крае отремонтируют еще 66,8 километров краевых дорог, большинство из которых – транзитные между Барнаулом и районными центрами.
Комментарии
Михаил Мишустин хоть чуть чуть башкой думает? Знает ли он когда в Сибири начинается осень с дождями и выпадает снег?
за оставшиеся 4,5 месяца
Сентябрь и октябрь у нас обычно дождливые, а в ноябре и декабре снег. В лужи кидать и на снег укладывать асфальт будут? Может вернуть ему деньги написав, что мы о нём думаем? Пусть в следующем году в апреле выделяет.
К весне + 1 миллиардер в АК