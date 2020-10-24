За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 206 случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 17 716 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 79, Бийск – 18, Рубцовск – 15, Алейск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород, Первомайский район – по 8 заболевших, Локтевский район – 7, Заринск – 6, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Кытмановский районы – по 4 заболевших, Залесовский, Новичихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский район – по два заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.
Также за сутки умерло 11 пациентов, из которых 8 – от COVID-19, трое – от иных причин. За весь период умерло 702 человека, в том числе 337 – от коронавируса, 361 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.
На 24 октября на лечении в ковидных госпиталях находятся 1913 человек, из которых 377 в тяжелом состоянии, 149 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Комментарии
В Алтайском крае выявили 206 новых случаев заражения COVID-19
О! Да надаже!
Может правильнее сказать - разрешили выявить 206 новых случая?
На ИВЛ растет. Уже 149. Кошмар
Ребята в стройгазе творится ад!!! Врачей очень мало, больные лежат везде...
Дядя мой сейчас лежит со вчерашнего дня так никто и не подошел...... Очень много тех кто дышит на ладан.
24.10.2020 11:48
месный
Чё ты щеришься постоянно?
В твоих любимых США вчера был рекорд - 85 тысяч новых заболевших.
врач в поликлинике: "делайте что угодно, вокруг все ковидные, просто они тесты не сдавали и не знают этого".
24.10.2020 12:28
- гость -
Всегда вот такие поражали. Если человек что-то у нас критикует, то значит он из США или фанат америкосов? Или это троллинг был просто? Тогда вопросов нет
24.10.2020 12:28
- гость -
Чё ты щеришься постоянно?
В твоих любимых США вчера был рекорд - 85 тысяч новых заболевших.
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Могут себе позволить. В отличии от РФ, где статистика занижается, что бы не показывать весь творящийся кабздец.
Система здравоохранения в Соединённых Штатах Америки занимает ведущее место в мире по масштабам сосредоточенных в ней ресурсов. Число занятых в отрасли людей — свыше 10 млн человек.
По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Соединённые Штаты занимают ведущее место в мире по уровню и результативности научных исследований. Сегодня большую часть Нобелевских премий в области медицины получают представители США — 18 из 25 последних лауреатов были американскими гражданами либо приглашёнными учёными. На американцев приходится половина всех созданных за последние 20 лет медицинских препаратов. По уровню своих доходов американские врачи гораздо превосходят своих коллег из других стран.
24.10.2020 12:50
- гость -
Соединённые Штаты занимают ведущее место в мире по уровню и результативности научных исследований.
Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.
24.10.2020 12:55
- гость -
Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.
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Ахха, лично путин.
Больше смотри первый канал. Там и не такое расскажут.
Власти США уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».
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Путин и США спас. Почти... Если б не утилизировали, то точно бы спас... Бг..
Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.
У вас путинизм головного мозга, вам нужен врач!
24.10.2020 13:01
- гость -
Про Путина я ничего не писал. Так что врач нужен вам.
Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
"Несмотря на то, что сейчас эпидемия лихорадки Эбола успешно ликвидирована, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать и готовы к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний."
24.10.2020 12:58
- гость -
Власти США уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».
ДБЛ. Что еще можно сказать. Многие страны нуждаются в аппаратах ИВЛ.
Знакомые только что рассказывали. Их сын 25 (!) лет очень тяжело корону перенес. КТ поставили пневмонию 50%, но в больницу НЕ ВЗЯЛИ, НЕТ МЕСТ! Покупали домой кислородные баллоны, несколько дней в маске периодически дышал, иначе задыхался. Антибиотики по тройной цене заказывали из Москвы авиадоставкой, в Барнауле не нашли. Сейчас улучшение, уже без кислорода и температуры. Плачут от счастья.
Врачей нет, лечить некому, и взять их негде.
Оптимизаторов, мля, этих, томенок всяких мастей, додлбодолбов либерастических, целуйте теперь в задницу. Приехали.
А они, вместо тюремной параши, сидят на миллионных окладах, и плюют на нас.
У меня не самое хорошее здоровье, и так себе иммунитет. Но почему, не лечась особо (Ингалипт, парацетамол со второй недели и противоаллергические), не помер-то?! Разница с гриппом только в продолжительности, т.е "если не лечится, болеешь 14 дней, а если лечиться - только две недели". Семья переболела быстрее.
"Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее..."
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А когда россиянам нужна помощь, весь роспотребнадзор в Гвинее? Вместе с военными и МЧС. Или все по норкам сидят на самоизоляции, как дед бункерный? Где они?
24.10.2020 12:55
- гость -
Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.
А да мы знаем - гамалея, ага? Они ещё фуфломицин кагоцел изобрели и элексиром вечной молодости занимаются.
США - это масонская страна.
В "скрижалях джорджии" с США иллюминаты выбили в камне и провозгласили публично свои цели.
На всю землю должно остаться 500 миллионов.
Их цель для всего постсоветского пространства - 15 миллионов.
Вот к этому они нас и ведут.
Поэтому не стоит удивляться высокой заболеваемости и смертности в США. Там идёт гибридная утилизация излишнего населения - негров, латинос, вэлферщиков и прочих жирных социальщиков, которые, никогда и нигде не работая, лишь обжираются токсичными и канцерогенными фастфудами и колами.
24.10.2020 13:09
- гость -
ДБЛ. Что еще можно сказать. Многие страны нуждаются в аппаратах ИВЛ.
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Из-за возгорания этих аппартов в РФ погибли 5 или 6 человек. В Москве и Питере
Вот интересно, пишут что в Москве успешно лечат CОV с помощью плазмы уже переболевших жителей, объявляют о необходимости забора такой крови. А что у нас? Ведь многим "тяжёлым " же можно помочь таким образом. Билл Гейтс сообщил, что американскому президенту сделали переливание именно такой плазмы и человек за три дня встал на ноги.
24.10.2020 13:01
- гость -
Про Путина я ничего не писал. Так что врач нужен вам.
Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
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Вот я и говорю, что меньше смотрите 1й канал.
13 августа 2014 года учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, работавшие в сотрудничестве с исследователями Юго-западного медицинского центра при университете Техаса и другими специалистами, объявили о том, что им удалось подробно изучить механизм, посредством которого вирус Эбола подрывает работу иммунной системы. О результатах своих изысканий исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Cell Host and Microbe.
В июле 2015 года ВОЗ сообщила об успешных тестах эффективной вакцины против лихорадки Эбола. Вакцину векторного типа rVSV-ZEBOV, разработанную американской фармацевтической компанией Merck & Co., проверяли в Гвинее на 4 тысячах добровольцах и по кольцевому методу. В 2020 году эта вакцина, получившая коммерческое название «Ervebo», одобрена для вакцинации лиц старше 18 лет американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов .
Пусть Алтайский Роспотребнадзор проведет "Рейд во имя здоровья" в 10 поликлинику в пос. Южном
К терапевту в очереди людям приходится сидеть более 10 часов.