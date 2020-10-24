Суббота, 24 Октябрь, 14:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,47
€ 90,41
3°


1480646 +0
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

В Алтайском крае выявили 206 новых случаев заражения COVID-19

, ИА "Амител"
За сутки в регионе умерло 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 206 случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 17 716 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 79, Бийск – 18, Рубцовск – 15, Алейск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород, Первомайский район – по 8 заболевших, Локтевский район – 7, Заринск – 6, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Кытмановский районы – по 4 заболевших, Залесовский, Новичихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский район – по два заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.

Также за сутки умерло 11 пациентов, из которых 8 – от COVID-19, трое – от иных причин. За весь период умерло 702 человека, в том числе 337 – от коронавируса, 361 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.

На 24 октября на лечении в ковидных госпиталях находятся 1913 человек, из которых 377 в тяжелом состоянии, 149 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.10.2020 11:48
месный

В Алтайском крае выявили 206 новых случаев заражения COVID-19

О! Да надаже!

Может правильнее сказать - разрешили выявить 206 новых случая?

24.10.2020 11:58
- гость -

На ИВЛ растет. Уже 149. Кошмар

24.10.2020 12:17
Стройгаз

Ребята в стройгазе творится ад!!! Врачей очень мало, больные лежат везде...
Дядя мой сейчас лежит со вчерашнего дня так никто и не подошел...... Очень много тех кто дышит на ладан.

24.10.2020 12:28
- гость -

24.10.2020 11:48
месный

Чё ты щеришься постоянно?
В твоих любимых США вчера был рекорд - 85 тысяч новых заболевших.

24.10.2020 12:28
Сергей

врач в поликлинике: "делайте что угодно, вокруг все ковидные, просто они тесты не сдавали и не знают этого".

24.10.2020 12:46
- гость -

24.10.2020 12:28
- гость -
Всегда вот такие поражали. Если человек что-то у нас критикует, то значит он из США или фанат америкосов? Или это троллинг был просто? Тогда вопросов нет

24.10.2020 12:50
- гость -

24.10.2020 12:28
- гость -

Чё ты щеришься постоянно?
В твоих любимых США вчера был рекорд - 85 тысяч новых заболевших.

--------------
Могут себе позволить. В отличии от РФ, где статистика занижается, что бы не показывать весь творящийся кабздец.

Система здравоохранения в Соединённых Штатах Америки занимает ведущее место в мире по масштабам сосредоточенных в ней ресурсов. Число занятых в отрасли людей — свыше 10 млн человек.

По расходам на медицину США занимают первое место в мире[2][3] — как в абсолютных цифрах (2,26 триллиона долларов, или 7439 долларов на одного человека), так и в процентах к ВВП (16 %). Соединённые Штаты занимают ведущее место в мире по уровню и результативности научных исследований. Сегодня большую часть Нобелевских премий в области медицины получают представители США — 18 из 25 последних лауреатов были американскими гражданами либо приглашёнными учёными. На американцев приходится половина всех созданных за последние 20 лет медицинских препаратов. По уровню своих доходов американские врачи гораздо превосходят своих коллег из других стран.

24.10.2020 12:55
- гость -

24.10.2020 12:50
- гость -
Соединённые Штаты занимают ведущее место в мире по уровню и результативности научных исследований.

Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.

24.10.2020 12:56
- гость -

24.10.2020 12:55
- гость -

Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.

-----
Ахха, лично путин.
Больше смотри первый канал. Там и не такое расскажут.

24.10.2020 12:58
- гость -

Власти США уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».
-------------
Путин и США спас. Почти... Если б не утилизировали, то точно бы спас... Бг..

24.10.2020 13:01
- гость -

Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.

У вас путинизм головного мозга, вам нужен врач!

24.10.2020 13:06
- гость -

24.10.2020 13:01
- гость -

Про Путина я ничего не писал. Так что врач нужен вам.

Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

"Несмотря на то, что сейчас эпидемия лихорадки Эбола успешно ликвидирована, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают работать и готовы к проведению лабораторной диагностики особо опасных инфекционных заболеваний."

24.10.2020 13:09
- гость -

24.10.2020 12:58
- гость -
Власти США уничтожили 45 полученных от России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».

ДБЛ. Что еще можно сказать. Многие страны нуждаются в аппаратах ИВЛ.

24.10.2020 13:28
- гость -

Знакомые только что рассказывали. Их сын 25 (!) лет очень тяжело корону перенес. КТ поставили пневмонию 50%, но в больницу НЕ ВЗЯЛИ, НЕТ МЕСТ! Покупали домой кислородные баллоны, несколько дней в маске периодически дышал, иначе задыхался. Антибиотики по тройной цене заказывали из Москвы авиадоставкой, в Барнауле не нашли. Сейчас улучшение, уже без кислорода и температуры. Плачут от счастья.

24.10.2020 13:35
- гость -

Врачей нет, лечить некому, и взять их негде.
Оптимизаторов, мля, этих, томенок всяких мастей, додлбодолбов либерастических, целуйте теперь в задницу. Приехали.
А они, вместо тюремной параши, сидят на миллионных окладах, и плюют на нас.

24.10.2020 13:38
- гость -

У меня не самое хорошее здоровье, и так себе иммунитет. Но почему, не лечась особо (Ингалипт, парацетамол со второй недели и противоаллергические), не помер-то?! Разница с гриппом только в продолжительности, т.е "если не лечится, болеешь 14 дней, а если лечиться - только две недели". Семья переболела быстрее.

24.10.2020 13:43
Павсекакий

"Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее..."
-----/
А когда россиянам нужна помощь, весь роспотребнадзор в Гвинее? Вместе с военными и МЧС. Или все по норкам сидят на самоизоляции, как дед бункерный? Где они?

24.10.2020 13:53
месный

24.10.2020 12:55
- гость -
Против Эболы продвинутые американские ученые путнего так ничего и не изобрели.
Россия спасла.

А да мы знаем - гамалея, ага? Они ещё фуфломицин кагоцел изобрели и элексиром вечной молодости занимаются.

24.10.2020 13:57
Правда

США - это масонская страна.
В "скрижалях джорджии" с США иллюминаты выбили в камне и провозгласили публично свои цели.
На всю землю должно остаться 500 миллионов.
Их цель для всего постсоветского пространства - 15 миллионов.
Вот к этому они нас и ведут.
Поэтому не стоит удивляться высокой заболеваемости и смертности в США. Там идёт гибридная утилизация излишнего населения - негров, латинос, вэлферщиков и прочих жирных социальщиков, которые, никогда и нигде не работая, лишь обжираются токсичными и канцерогенными фастфудами и колами.

24.10.2020 13:57
- гость -

24.10.2020 13:09
- гость -

ДБЛ. Что еще можно сказать. Многие страны нуждаются в аппаратах ИВЛ.
----------
Из-за возгорания этих аппартов в РФ погибли 5 или 6 человек. В Москве и Питере

24.10.2020 14:00
- гость -

Вот интересно, пишут что в Москве успешно лечат CОV с помощью плазмы уже переболевших жителей, объявляют о необходимости забора такой крови. А что у нас? Ведь многим "тяжёлым " же можно помочь таким образом. Билл Гейтс сообщил, что американскому президенту сделали переливание именно такой плазмы и человек за три дня встал на ноги.

24.10.2020 14:02
- гость -


24.10.2020 13:01
- гость -

Про Путина я ничего не писал. Так что врач нужен вам.

Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
-----------

Вот я и говорю, что меньше смотрите 1й канал.

13 августа 2014 года учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, работавшие в сотрудничестве с исследователями Юго-западного медицинского центра при университете Техаса и другими специалистами, объявили о том, что им удалось подробно изучить механизм, посредством которого вирус Эбола подрывает работу иммунной системы. О результатах своих изысканий исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале Cell Host and Microbe.

В июле 2015 года ВОЗ сообщила об успешных тестах эффективной вакцины против лихорадки Эбола. Вакцину векторного типа rVSV-ZEBOV, разработанную американской фармацевтической компанией Merck & Co., проверяли в Гвинее на 4 тысячах добровольцах и по кольцевому методу. В 2020 году эта вакцина, получившая коммерческое название «Ervebo», одобрена для вакцинации лиц старше 18 лет американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов .

24.10.2020 14:04
- гость -

Пусть Алтайский Роспотребнадзор проведет "Рейд во имя здоровья" в 10 поликлинику в пос. Южном
К терапевту в очереди людям приходится сидеть более 10 часов.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
13:42
В США извинились за отказ публиковать научную статью российских ученых 0
13:21
Двое детей и двое взрослых погибли в аварии с пассажирским автобусом Томск – Барнаул 5
12:45
В Барнауле мужчина ограбил 83-летнюю пенсионерку 3
12:15
В Сибири полицейскому предъявили обвинение в убийстве сожителя-трансгендера 3
11:41
В Алтайском крае выявили 206 новых случаев заражения COVID-19 22
11:38
В Диагностическом центре Алтайского края увеличат число тестов на COVID-19 6
11:05
Не морозь меня. Пять советов, как подготовить автомобиль к зиме 0
10:37
Эксперт назвал способ отличить мошенника от сотрудника банка 1
10:10
Алтайский край отнесли в светло-красную зону по ситуации с COVID-19 8
09:41
Эксперты назвали продукты, которые подорожают к Новому году 15
09:07
Жириновский оценил идею распространения защитных масок бесплатно 12
08:33
Глава Барнаула отложил принятие решения о ценах на проезд 14
08:04
ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности 2
07:32
Соблазнительные ножки. Фото первых нейлоновых чулок 0
07:06
Новое оборудование с господдержкой: субсидии для предпринимателей Алтайского края 1
06:30
Народные приметы. Что нужно сделать 24 октября, чтобы привлечь деньги в дом 4
06:01
Мокрый снег с дождем и очень холодно. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 октября 0
23:55
Такой день. Новый подозреваемый в убийстве бийчанки и возмутительный конкурс рисунков 0
23:39
Минобороны России возмутили учения НАТО с ядерным оружием 6
23:12
В Рубцовске подросток получил тяжелые травмы после нападения местного жителя 0
22:47
В Барнауле на час остановили трамваи из-за пассажирки без маски 55
22:27
Песков прокомментировал заявление Трампа о плохой экологии в России 2
22:06
Жительницу Алтая осудили за жестокую месть неверному мужу 1
21:49
Врач рассказал, как восстановить утраченное обоняние 0
21:32
Магнитная буря в октябре будет менее мощной, чем ожидали 0
21:12
В сквере на площади Октября в Барнауле высадили ели 7
20:48
Возобновляются прямые авиарейсы из Барнаула в Белокуриху 0
20:33
В Алтайском крае будут судить отца, переехавшего на грузовике годовалого ребенка 0
20:12
Аграрии Алтайского края нарастили экспорт 0
19:53
В двух районах Барнаула завершили асфальтирование дворов 0
19:29
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 208 4
19:09
Глава Алтайского края назвал условия усиления ковидных ограничений 5
18:54
Алтайский конькобежец выиграл всероссийские соревнования 0
18:33
Владимир Путин сообщит, когда сделает прививку от COVID-19 6
18:10
Водителей Алтайского края предупредили о непогоде 0
17:53
В поликлиниках Барнаула открыли новые кол-центры 4
17:38
Житель Алтайского края изнасиловал 80-летнюю женщину за отказ дать картошки 3
17:25
"Динамо-Алтай" во второй раз выиграло в Красноярске 0
17:14
Жители барнаульского поселка просят вернуть им ФАП 5
17:02
Заработать на словах. Как копирайтеру написать статью, которую захотят купить 3
16:50
Водитель устроил ДТП в Барнауле и пытался позвонить с помощью визитницы 5
16:39
Певица из Алтайского края выступила на шоу "Голос" 2
16:26
В барнаульском ТЦ откроют ковидный госпиталь на 1000 пациентов 36
16:15
Водоканал предлагает услугу вывоза стоков с соблюдением экологических стандартов 3
16:04
Начальника филиала ДСУ оштрафовали за взятки в Алтайском крае 3
15:53
"Единая Россия" включила алтайского депутата в список перспективных одномандатников 23
15:41
Будет снежно. Какая погода ожидается в Алтайском крае и Барнауле на выходных? 0
15:27
Навыки лидера. Эксперты рассказали барнаульцам, как зарабатывать больше 5
15:14
Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле отправили под домашний арест 21
15:03
И вновь рекорд. За сутки в России выявили более 17,3 тыс. случаев коронавируса 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.