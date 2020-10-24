В Алтайском крае выявили 206 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 206 случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 17 716 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 79, Бийск – 18, Рубцовск – 15, Алейск, Новоалтайск – по 9 заболевших, Славгород, Первомайский район – по 8 заболевших, Локтевский район – 7, Заринск – 6, Белокуриха, Благовещенский, Бурлинский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Кытмановский районы – по 4 заболевших, Залесовский, Новичихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский район – по два заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий, Чарышский районы – по одному заболевшему.

Также за сутки умерло 11 пациентов, из которых 8 – от COVID-19, трое – от иных причин. За весь период умерло 702 человека, в том числе 337 – от коронавируса, 361 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.

На 24 октября на лечении в ковидных госпиталях находятся 1913 человек, из которых 377 в тяжелом состоянии, 149 – подключены к аппаратам ИВЛ.