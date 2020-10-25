Такой день. Серьезный пожар в Барнауле и девочка, которая упала в канализацию

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 25 октября. Без коронавируса.

В Барнауле двухлетняя девочка во время прогулки с бабушкой провалилась в глубокий колодец. У ребенка диагностирован перелом костей черепа. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

В ночь с 24 на 25 октября на дорогах Барнаула работало 43 единицы зимней техники. Коммунальные дорожные машины обрабатывали реагентами проезжую часть с последующим прометанием.

Вечером 24 октября в частном жилом секторе Барнаула произошел пожар. Горела баня и надворные постройки. В МЧС отметили, что в результате пожара никто не пострадал. Общая площадь составила порядка 80 квадратных метров.

Серьезный пожар произошел на улице Советской Армии в Барнауле. По словам очевидцев, горели два частных дома.