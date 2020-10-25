Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 210

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 207 случаев заражения коронавирусом. С этим показателем регион занял 15-е место в стране. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 25 октября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 207 случаев коронавируса. Общее число больных достигло 17 923 человек.
Также за сутки умерли 8 пациентов, из которых 6 – от COVID-19, 2 – от иных причин. За весь период в крае скончались 710 человек, в том числе 343 – от коронавируса, 363 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе. Выздоровели в крае 15 206 человек (+109 за сутки).
В России за минувшие сутки зафиксировали 16 710 случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Таким образом, с начала пандемии в стране выявили 1 513 877 заболевших.
Алтайский край (+207), по данным на воскресенье, занял в федеральном рейтинге 15-е место.
В общей сложности в России выздоровели от ковида 1 138 522 пациента. 7 704 человек выписали из больниц за прошедшие сутки. Число смертей из-за коронавируса выросло на 229 – до 26 050.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 147 случаев COVID-19.
Диагноз подтвердился у 66 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 11 детей; у 29 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Чойского района, в том числе у пяти детей; у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Усть-Канского района; у пяти жителей Онгудайского района; у пяти жителей Шебалинского района; у четырех жителей Чемальского района; у двух жителей Улаганского района.
Таким образом, с начала эпидемии в регионе заболели 6611 человек.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в коронавирусный указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось,
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат,
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача,
- что делать, если контактировал с зараженным.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики,
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать 25 октября?
Комментарии