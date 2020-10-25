Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 210

У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 147 случаев COVID-19.

Диагноз подтвердился у 66 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 11 детей; у 29 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Чойского района, в том числе у пяти детей; у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Усть-Канского района; у пяти жителей Онгудайского района; у пяти жителей Шебалинского района; у четырех жителей Чемальского района; у двух жителей Улаганского района.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе заболели 6611 человек.