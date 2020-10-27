Автобус виновника ДТП с пятью пострадавшими в Барнауле не проходил ТО

Прокуратура Барнаула выявила нарушения у пассажироперевозчика после аварии с участием маршрутки и автобуса, в которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выяснилось, что Hyundai County не проходил обязательный техосмотр.

"Владелец транспортного средства пояснил, что данная диагностическая карта приобретена через сайт в сети Интернет, транспортное средство – автобус Hyundai County – для проведения технического осмотра оператору технического осмотра не предоставлялось", – уточнили в ведомстве.

В связи с этим пассажироперевозчику направлено представление об устранении нарушений.

Как ранее писал amic.ru, 21 сентября на улице Попова столкнулись маршрутные автобусы № 27 и 78.

По предварительной информации правоохранителей, водитель городского маршрута № 78, мужчина 1985 года рождения, управляя автобусом Hyundai County, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом "Газель" городского маршрута № 27.

В результате столкновения травмы получили пять пассажиров. Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 1 и оказали медицинскую помощь.