Автобус виновника ДТП с пятью пострадавшими в Барнауле не проходил ТО

Прокуратура Барнаула выявила нарушения у пассажироперевозчика после аварии с участием маршрутки и автобуса, в которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки выяснилось, что Hyundai County не проходил обязательный техосмотр.
"Владелец транспортного средства пояснил, что данная диагностическая карта приобретена через сайт в сети Интернет, транспортное средство – автобус Hyundai County – для проведения технического осмотра оператору технического осмотра не предоставлялось", – уточнили в ведомстве.
В связи с этим пассажироперевозчику направлено представление об устранении нарушений.
Как ранее писал amic.ru, 21 сентября на улице Попова столкнулись маршрутные автобусы № 27 и 78.
По предварительной информации правоохранителей, водитель городского маршрута № 78, мужчина 1985 года рождения, управляя автобусом Hyundai County, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом "Газель" городского маршрута № 27.
В результате столкновения травмы получили пять пассажиров. Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 1 и оказали медицинскую помощь.
Комментарии
Я за все время что управляю автомобилем ни разу не проходил то, всегда приезжаешь в любую точку города говорят давай деньги и посиди в машине минут 5-10, после чего дают бланк. Мне даже хотелось бы чтоб приемщик хоть что-то посмотрел и указал на неисправности. Но увы и ах...
Причём то если водитель розиня и торопыга.
Мне при оформлении страховки последние годы оформляют талон с техосмотром...
А что, если бы у него было ТО, аварии бы не было? Как одно связано с другим?
Недавно в меня приехал таксист и у него ТО было и что? Мне от этого не легче, авария все равно произошла...