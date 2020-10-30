Барнаульские баскетболисты в гостях обыграли фаворита сезона

Баскетболисты клуба "Барнаул" в гостях обыграли одного из фаворитов сезона – "Чебоксарских Ястребов". Встреча прошла в четверг, 29 октября, и завершилась трудной победой алтайской команды с результатом 68:67 (10:14, 26:16, 22:14, 10:23).

Барнаульцы уступили в первой четверти. Однако второй и третий отрезок игры команда Евгения Горева провела успешно и перед заключительной четвертью обеспечила себе комфортное преимущество – 58:44. В последней десятиминутке "Ястребы" бросились отыгрываться и за две минуты до финальной сирены догнали барнаульцев – 64:64. А за полторы минуты до окончания игры хозяева паркета и вовсе вышли вперед – 67:64. И все-таки в концовке барнаульцы оказались удачнее и сумели нанести "Ястребам" первое поражение в сезоне.

Следующая игра команды состоится 1 ноября. Барнаульцы в Тобольске сыграют против "Нефтехимика".