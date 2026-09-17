В Алтайском крае обновят более 40 км трассы до Новосибирской области

Работы ведут на четырех участках в трех районах региона

17 сентября 2026, 12:00, ИА Амител

Ремонт трассы / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае продолжается ремонт краевой трассы Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области. Дорога входит в опорную сеть региона и связывает территории края с Новосибирской областью. В 2026 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" работы ведутся на четырех участках в Ключевском, Бурлинском и Табунском районах. Общая протяженность — более 40 км. Трасса проходит через десятки населенных пунктов, по ней также едут к курортной зоне Ярового.

Ключевский район

На отрезке с 286-го по 292-й км через село Ключи протяженностью 4 км специалисты Юго-Западного ДСУ выполнили фрезерование старого покрытия, устранили колейность и неровности, уложили выравнивающий слой. В дальнейшем предстоит устройство верхнего слоя, асфальтобетона и укрепление обочин. Также здесь обустроят свыше 1 км тротуаров, два автобусных павильона с заездными карманами и бордюрами, искусственные неровности. Завершат работы нанесением разметки термопластиком и установкой дорожных знаков. Стоимость — около 145 млн рублей.

На участке с 308-го по 311-й км длиной 3 км покрытие сфрезеровали, уложили нижний слой асфальта и сейчас делают верхний. После этого укрепят обочины, нанесут разметку и установят знаки. На работы направили 65 млн рублей.

Бурлинский и Табунский районы

В Бурлинском районе Северо-Западное ДСУ обновляет 11 км трассы — с 427-го по 438-й км. Здесь выполнили фрезерование, восстановили профиль основания с добавлением щебеночно-песчаной смеси, провели холодный ресайклинг с цементом и уложили два слоя асфальтобетона. Сейчас завершается укрепление обочин, затем будет нанесена разметка. Это переходящий объект: в 2025 году на нем уже отремонтировали 4 км. За два года общий объем обновленного участка составит 15 км. Финансирование — более 380 млн рублей.

В Табунском районе на участке с 347-го по 370-й км применили технологию шероховатой поверхностной обработки. Остаются работы по укреплению обочин и нанесению разметки. Стоимость ремонта — более 153 млн рублей.

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