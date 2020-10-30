Обновленный стадион сдали в эксплуатацию в Заринске

В Заринске сдали в эксплуатацию обновленный стадион "Юность". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" здесь построили футбольное поле. На церемонии торжественного открытия выступил глава Заринска Виктор Азгалдян.

"Работа принята без замечаний, построен объект в соответствии с представленным проектом. Как будет функционировать в дальнейшем, время покажет", – рассказал представитель "Алтайстройзаказчика" Денис Фролов.

Директор муниципального автономного учреждения "Спорт" Андрей Чуб добавил, что имеющиеся недостатки никак не могут повлиять на работу объекта. Спортсмены его уже протестировали и остались довольны.